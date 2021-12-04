【表裏不一】神奇的麵包　開嚟見我！

常言道「高手在民間」，平凡人卻掌握一些神乎其技的技能，就像蜘蛛俠原來只是一名高中生一樣，如果這位高手是來自一向盛產鬼馬玩意的日本的話，手藝之高幾近達到超出宇宙的程度。最近日本烘焙達人Ran（Konel_Bread）就因為自己製作的一條麵包魚而受到關注，事關這條魚不但外表似魚，切開之後連魚肉和魚骨都有齊，超級像真！

其實擅長製作藝術麵包的Ran，已經不是第一次引起網友的關注，在他手上的麵包往往外表看似稀疏平常，但甫切開即內有乾坤，如經典名作、卡通人物、可愛圖案、節日圖案等。另有一些是由內而外都十分像真的蔬果麵包，如牛油果、草莓等；除了這些內藏驚喜的麵包外，早年他所製作的「大隻仔」麵包都曾引起熱話，可愛的熊仔頭，配上8嚿腹肌，極具反差萌，可愛的程度更令其成功商品化，可見其受歡迎程度！