芬蘭極光Staycation迎聖誕　贏取雙人來回芬蘭遊

【營業資訊】擁有普天同慶的聖誕節及元旦兩個大日子，令冬季成為了傳統的旅遊旺季。但受疫情影響，出外旅遊變得沒有以前般輕鬆方便，取而代之，現時香港興起了入住本地酒店Staycation的「新旅遊模式」。美麗華旅遊最近便與美麗華酒店The Mira Hong Kong、芬蘭旅遊局及芬蘭航空聯手，呈獻「極光城鎮『型』聖誕」的活動，為大家帶來難忘Staycation住宿體驗、醉人佳節頌饌與水療呵護，並可同時參加有獎遊戲，贏取雙人來回芬蘭遊及眾多驚喜禮品。一於趁機找來美麗華旅遊總經理李振庭（Alex Lee）這位旅遊達人，為大家介紹芬蘭這個地方的美好。

必看極光 快樂國度

提起位處北歐的芬蘭，大家自然會諗起當地的極光畫面，Alex認為隨着智能手機的攝影功能提升，促使了大家更有意欲前往芬蘭：「現時只需用手機便能輕鬆拍下極光相片，並隨即上載到社交媒體跟人分享，這無疑是對芬蘭的一種推廣，現時不少香港人都認為人生應該要看一回芬蘭極光呢。」但Alex認為芬蘭的魅力並不單局限於風景，當地出產的酒類、三文魚、魚子醬及家具等均享負盛名，是一個有生活文化的城市，而且生活形態跟南歐及中歐有所不同，「感覺芬蘭相當幽靜，而且福利條件優厚，當地人生活無憂無慮，更連續四年被聯合國『世界快樂報告』評為全球最快樂國家，相對於物質，更重視質素。」令他印象深刻的還有還有當地政府對人才培育的重視，「前往芬蘭讀書，只要能考上大學便不用交學費，其他如小提琴等興趣學習亦會有資助。」

聖誕慶典 節慶大餐

想近距離感受芬蘭的魅力，則不要錯過「極光城鎮『型』聖誕」活動。先講住宿，酒店位於5/F之特色套房樓層，以別具一格的極光布置，讓你與摯愛享受炫目光芒，同時尊享5款節日住宿體驗！例如即日至1月31日以HK$4,080起的價錢，於The Mira酒店奢華套房尊享爐烤美饌露天極光體驗「型」之旅，套房的陽台特設充氣冰屋，在夢幻極光與閃爍的聖誕樹相互輝映下，細味慢煮火雞胸伴烤時蔬及松露泥與帶骨牛肋排，感受佳節滋味的溫馨氛圍。另外還有特色套房饌嚐聖誕火雞大餐（HK$4,200起）等選擇，滿足你不同的住宿及口味愛好。節日期間，酒店住客更可獲贈芬蘭航空之禮品乙份，讓你感受來自遠方的祝福。

與至親於12月24及25日入住設計酒店，可到頂層宴會廳投入連串聖誕慶典活動，品嘗美食佳餚如香烤火雞配甘栗餡料及聖誕熱紅酒的同時，更可欣賞專業魔術師甄澤權（Louis Yan）的魔術表演，並有聖誕老人到場渲染歡欣愉悅的節日氣氛。想放鬆身心的話，亦可入住城景客房並享受單人/雙人水療按摩（HK$1,800/HK$3,000）。其他活動方面，12月18至26日期間可參加免費聖誕薑餅人裝飾工作坊，於平安夜及聖誕夜晚上晚上6時15分至7時30分，更有年輕舞蹈員 Nessa Dance Studio呈獻聖誕佳節舞動奇蹟，為佳節更添溫馨暖意！

錦上添花的是，於12月1至25日期間，無論享受住宿體驗、細味佳節美饌或是享受水療，均可取得明信片，只要寫下聖誕願望，並將明信片投進酒店大堂的聖誕老人郵箱，便可參與「寫信給聖誕老人」活動，當中最具創意的12位參加者更有機會贏得雙人來回芬蘭遊、型格住宿體驗、非凡美饌以及誘人的水療療程等獎品。

精選住宿 歡度佳節

美麗華旅遊現正推出美麗華酒店海鮮饌嚐之旅（HHZD02）及美麗華酒店聖誕住宿+夢幻聖誕自助晚宴（HHZX02），前者包入住城景客房1間1晚（須2人報名入住1房）、專享當晚雙人佳節海鮮菜譜、指定紅或白餐酒乙瓶或免費享用迷你吧飲品及翌日Yamm自助早餐（2位），住宿日期即日至1月2日，每位$700起。後者則包入住城景客房1間1晚（須2人報名入住1房）、於頂層宴會廳享用聖誕自助晚宴，欣賞魔術表演及投入聖誕慶典活動 (12月24、25日晚上6時至10時30分舉行)、專享翌日Yamm自助早餐（2位），住宿日期12月24及25日，每位$1,750起。