繼續捧劉浩存　張藝謀嘆新片還原人物狀態最難

由內地女星劉浩存、張譯和范偉主演電影《一秒鐘》，將於香港上映，早前該片導演張藝謀受訪，談到今次選角，他指張譯與范偉是中國非常有實力的演員：「他們目前是中國電影界的中流砥柱，是大家公認的好演員。」至於劉浩存，張藝謀亦有稱讚，他謂：「她是我從幾千個上高中的孩子中選出來的，沒有任何表演經驗，經過長達2年多的表演培訓，她完成的很好，也獲得了當年的『新人獎』。」

談到這次拍攝過程中的最大挑戰是甚麼？張藝謀表示：「最大的挑戰是還原那種人物狀態，3個演員都比我小，並未經歷過那些事情，最多是一些粗淺的兒時記憶，所以要還原是很有難度的，通過資料比對，老的影片觀摩和反覆學習，來達到那種人物的狀態。另外，電影中群眾演員眾多，場面不小，逼真還原當時看電影的景象是很困難的，所以整個團隊付出了很大努力。（拍攝有甚麼很難忘的經歷？）最難忘的是幾千名觀眾跟着老電影中的歌曲一起唱歌，這種場景彷彿讓你穿越，回到了某種特定的年代。還有就是當逃犯爬上放映室的小窗口向外看電影時，看不到他的臉，只見他像個鴕鳥似的把頭伸進小窗口，等他一回身，已是淚流滿面，這個瞬間打動了很多人。」