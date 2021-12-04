專家導賞　踩入大嶼山深度遊

大嶼山又點只有機場和天壇大佛？一於試試近年相當流行的「綠色深度遊」，與專家一起深度探索這個全港最大島嶼的野生動植物、自然風光和人文風貌！（方偉堅攝）

從早忙到晚的你，究竟有多久沒到郊外走走，欣賞一下香港的大自然美景？其實市區與郊區只有咫尺之隔，搭程車就可以親親大自然。不過，若嫌平日郊遊只是影相打卡，太過走馬看花，不如試試近年相當流行的「綠色深度遊」，由專家導賞深度探索香港最大島嶼－大嶼山的野生動植物、自然風光和人文風貌，感受深度遊的無窮樂趣！

特別設計3大行程

以為大嶼山只有機場和天壇大佛？錯了！這裏還有廣闊的郊野用地和寶貴的大自然生態。本地旅行社PAM Holidays與Eco Institute生態協會合辦大嶼山昂坪「綠色深度旅遊」，給渴望深度認識大自然生態的人士參加。負責設計行程的香港大學生態及分類學系理學士與哲學碩士及資深生態導師蘇毅雄先生表示：「舉辦目的是希望大家知道除了五光十色的城市面貌，香港還有很多有趣的自然生態。例如昂坪山上的植物就有不同的開花時間，因此一年四季都會出現不同的大自然色彩。另外，溫暖氣候會帶來昆蟲，到秋冬季更會見到一大群候鳥在天空盤旋，在森林鳴叫，這一切都十分值得細看。」

為了滿足不同人士的喜好，蘇毅雄特別設計了3個行程，包括：昂坪「心經簡林」深度文化考察、昂坪日與夜生態考察及昂坪風光攝影。由於要展開深度探索，故此每個行程都需時5個小時或以上；而且有資深生態文化專家同行，教大家認識大嶼山昂坪珍貴原生植物；更有專業攝影師教大家如何拍攝香港的自然美景。所以深度遊絕不只是郊遊睇風景，還有機會學習不同知識。

專家導賞自然生態

蘇毅雄說：「3個行程都由乘搭360纜車開始，建議大家除了沿途看風景或用手機影相打卡外，也多留意四周環境。因為在不同季節，山的面貌也不同。例如春夏比較濕潤，會看到很多鮮綠色新葉，十分清新；到了秋冬，植物又會陸續轉成紅或黃色。除了用肉眼欣賞，沿途還聽到各種大自然聲音，包括風聲和鳥蟲叫聲等，大家坐纜車時不妨多觀察，為深度遊作熱身。」

除了從纜車俯瞰昴坪一帶的紅樹林、灌木叢、茂密樹林和草坡，深度遊參加者還可在登山途中，找到九節、癲茄、毛稔、紅嘴藍鵲和鳳蝶幼蟲等動植物的蹤影。蘇毅雄提醒大家，看到這些珍罕動植物時，記得眼看手勿動，尤其不可亂吃野生茄科植物，因為這類植物對人體有害（動物吃了反而無害）。此外，散發强烈氣味和顏色鮮艷的植物，通常都比較吸引昆蟲，大家切記！

教影靚景與星空

假如你熱愛行山和攝影，但技術又麻麻，不妨透過其中一個「昂坪風光攝影」行程去改進拍攝技巧。行程中，除會介紹最佳拍攝位置和注意事項，也會重點講解拍攝技巧。而負責此部分的張德俊導師本身既是專業攝影師，同時也是一位縮時攝影創作人，其最新創作的短片便紀錄了搭纜車上天壇大佛的過程：「這些地標是香港的象徵，而且站在棧道上看去遠處，可以見到機場或者港珠澳大橋，用作風景拍攝是最好不過。」

張德俊指出利用光線和獨特視覺，可以拍攝出別具風格的作品，例如日落時分拍攝纜車經過，再加上附近的大佛和鳳凰山，可以變成與別不同的構圖。至於夜攝又如何？他建議大家晚上可到心經簡林，利用木柱作為前景影星空，便會拍攝到有趣畫面。「秋冬季雖沒有夏季銀河的景觀，但也會看到很多美麗的星座。參加者可以肉眼欣賞星空之餘，還可透過相機長時間曝光等方式的設定，看到另一類星空的獨特景象。」

深度探索宗教文化

除了自然生態、耀眼星空外，昂坪也是一個宗教氣息濃厚的地方。所以「綠色深度旅遊」其中一個行程就是帶大家到昂坪市集、蓮池寺和心經簡林一帶走走，了解該處的佛教文化和建築歷史。據文化導賞員許智明表示，前身是農田的昂坪市集仿清朝建築，有康熙時期的特色園林景、青磚瓦屋及大小牌坊，無論是瓦片顏色或牌坊大小，都代表着昔日不同貧富社會。建立於1921年的蓮池寺，歷史比寶蓮禪寺還要悠久，經過七、八十年代重建擴大之後，如今由亞洲應用佛學院管理；而心經簡林中每根木所刻的《心經》字句，亦值得大家細閱，從中領悟人生哲理。

同場加映：導賞團百花齊放

除了跟住專家深度遊大嶼山，以下探索昔日香港水務工程和小島造鹽業的導賞團也值得一去！

1.睇百年地下配水庫：擁有過百年歷史的深水埗主教山配水庫，在2020年底水務處進行平整工程時被發，到今年6月獲古物諮詢委員會評爲一級歷史建築，不少人都慕名而至想揭開其神秘面紗。近日水務處宣布將於12月15日起，舉行為期半年的免費導賞團，每次為時約90分鐘，內容包括參觀配水庫的內外設計和建築結構，以及介紹九龍食水供應系統發展歷史等。

2.了解昔日製鹽：鹽田梓又名鹽田仔，雖然島仔細細，卻有近300年歷史。昔日聚居於此的村民主以賣鹽維生，不過隨着後來全球製鹽工業化，這裏的造鹽業也漸漸沒落，直到2011年，村民希望更多人認識鹽田梓的歷史和特色，於是開始舉辦導賞團。除了每逢周末和公眾假期會開放鹽光保育中心，更定期舉辦講座與海鹽製作工作坊，讓幾乎失傳的工藝活現大家眼前。