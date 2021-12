離世41年　約翰連儂背妻偷食與華裔秘密情人相戀

下周三(8日)是前「披頭四」(Beatles)成員約翰連儂(John Lennon)離世41周年,多年來他最多人談論的除了是其音樂才華之外,相信必定是他的愛情生活。約翰與日裔遺孀小野洋子(前譯:大野洋子)(Yoko Ono)愛到最後,他曾創作歌曲《Woman》向愛妻以及所有婦女致敬。但原來約翰與小野的婚姻並不如大眾想像般理想,他們曾於70年代分開過一段時間。而他更於「分居」期間與中國女助手May Pang (龐鳳儀)偷食!

May當年是約翰夫婦的私人助手和製作統籌,約翰夫婦於1973年分手期間,他曾和May發展戀情長達18個月!後來約翰稱那段時間為「迷失的周末」(Lost Weekend),而女方亦曾寫過兩本書包括《Loving John: The Untold Story》講他們的關係。咁到底他們的情史是怎樣發生呢?1973年夏天,當時正值約翰和小野結婚4周年,他們的婚姻已開始出現裂痕,約翰遷出愛巢並繼而與助手May戀上。他們於美國紐約以及洛杉磯兩地的住所一起生活。沒有老婆的日子,約翰飲酒和吸毒得好厲害。他曾試過飲醉酒搗亂而不獲夜店招待。雖然他在此時沉淪酒毒海,但同時亦令他的創作力澎湃。短短1年多,他完成了3張大碟。最終約翰與May拍拖1年多後分手,並返回小野身邊。而多年來May亦有繼續與約翰聯絡直至他死亡,最後1次見面是約翰死前1年。後來May與唱片監製Tony Visconti結婚。

多年後小野受訪時談及亡夫與助手搭上一事「段關係對我冇傷害,我當時需要休息同空間。你能夠想像每日都被人憎恨嗎?你會想離開一下。」她亦大讚May非常有智慧、富吸引力和極有工作效率。

目前,71歲的May已是珠寶設計師。專門設計一些風水鑽飾。而她亦會在動物守容所做義工,亦會主持網上電台節目《Dinner Specials with Cynthia and May Pang》。當然偶爾亦會講下與約翰連儂當年的往事!