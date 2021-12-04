西餐以外　應節平價之選

聖誕節的傳統西式主題大餐，相信應很搶手，想攪攪新意思，其實還有很多西餐以外的選擇，無論是日、韓、東南亞菜都有，最重要是同樣經濟實惠，總有一款啱你心水。

韓式滋味

年輕人吃聖誕大食，首選啖啖肉又飽肚。將軍澳的韓閣於12月24日至26日推出約HK$160的聖誕特選節日套餐，頭盤有大蝦沙律或金必多素翅忌廉湯，主菜4選1，有韓式柚子燒骨排拼黑松露薯條、韓式香辣珍寶海鮮湯配粉絲、手工芝士露筍雞卷照燒汁拼牛肉雜菜手卷或鐵板安格斯牛柳粒拼香草燒蝦，甜品會隨機送出焦糖布丁或心太軟，飲品有鹽櫻花特飲或熱紅棗雪梨蘋果茶，即場免費升級VIP還可以減HK$20，性價比夠高。此外，餐廳於12月亦推出限定的頂級韓牛1++燒肉套餐和人氣海陸空套餐，前者設2人、4人和6人份，有1++ 濟州韓牛配西班牙黑毛豬 、日本直送牛奶忌廉蛋糕等，早訂位有6折早鳥優惠，後者包括有泡菜蟹肉芝士沙律及經典韓式牛骨魚糕湯作前菜，加上特色小食盤，主有10安士的安格斯肉眼排、北海道帶子、 深海大虎蝦，法國香煎鵝肝配自家製香草薯蓉，每位約HK$350。

日系巴西風

巴西人每逢有節日慶祝，都會大跳森巴舞和食燒烤，除此之外，當地亦有很多混入日系的美食。中環的日系巴西風味餐廳Uma Nota，於12月24日及25日推出約HK$600特別聖誕晚餐，菜式包括柚子醋醃海鱸魚、炸豬肉韭菜丸子、番茄沙律、柚子牛油燒帶子和香烤豬腳。另外餐廳推出2個月限定節日主廚盛宴，菜式有煙熏辣味吞拿魚刺生、炸豬肉韭菜丸子、香烤椰菜花串燒、柑橘唐辛子烤八爪魚和麻醬蕎麥麵配蟹肉，每位約HK$500，讓大家感受到異國風味。

節日廚師發辦

一聽廚師發辦就以為好貴？由SUSHI SOOSHI於12月24至27日及31日和2022年1月1日就推出Holiday Omakase（需1天前預訂）。餐廳推出兩款廚師發辦，分別是HK$880的OMAKAS和HK$680的Sushi Omakase，大廚選用來自宮成縣的生蠔、北海道的香箱蟹，還有慢煮鮑魚松露肝醬伴上日本醋飯等炮製，帶來高質和食。SOOSHI FANS於12月15日前預訂12月24至27 日及31日和2022年1月1日更享9折優惠及奉送餐前酒一杯添呢！

新派日味

香港人對日本菜的熱愛有增無減，除了傳統菜，新派配搭的壽司或卷物亦好得他們歡心。位於灣仔的TMK Rap & Rolls，熾熱的音樂和創意的卷物，一向愛年輕人歡迎，餐廳於12月25日及26日推出每位約HK$400的節日嘗味晚餐，當中有多款精選手卷、壽司和魚生，包括有受歡迎的吞拿魚熱狗 或油甘魚Hamachi Tomato，加上炸雞和甜點等，配清酒品嘗最是熱鬧過癮。

勁抵東南亞套餐

對年輕人來講，節日餐點盡可能有幾平要幾平，尖沙咀Monoon以現代東南亞街頭美食風格作主打，於12月24日及25日推出約HK$300的五道菜節日套餐，當中包括生蠔配泰式Nam Jim紅醬、檳榔葉包香茅三文魚、西瓜三文魚沙律、泰式蒸盲曹，甜品有香茅意式奶凍配檸檬羅勒雪葩及杧果黑糯米飯配杧果雪糕。加港幣百多元還可以有90分鐘無限暢飲優惠，用來配惹味的東南亞菜都不錯。