被視為奧斯卡指標的紐約影評人協會公布年度得獎名單,美國百變天后Lady GaGa憑傳記電影《GUCCI:名門望族》(House of Gucci)當選最佳女主角,令她有望在《星夢情深》(A Star is Born)失落奧斯卡影后後,圓夢捧走小金人!

而《犬山記》(The Power of the Dog)掃走多獎,「奇異博士」班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)當選最佳男主角、Kodi Smit-McPhee當選最佳男配角、Jane Campion則當選最佳導演。Kathryn Hunter憑《The Tragedy of Macbeth》當選最佳女配角。

最佳電影得主是日本電影《Drive My Car》,故事改編自村上春樹小說《沒有女人的男人們》。