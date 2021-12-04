per se開騷畀許廷鏗「騎劫」　自爆多咗仙氣歌迷

男女二人組合per se一連3晩於麥花臣場館開騷，昨晚（3日）舉行尾場，請來歌手許廷鏗（Alfred）與Serrini作嘉賓獻唱，歌手泳兒與組合C AllStar成員安仔亦有現身捧場。per se先以一首《Kingdom Far Away》打頭陣，音樂響起便即時將氣氛推高，觀眾紛紛站起來，並揮動亮起燈光的手機，期間per se兩成員談起合作多年的同事因有新發展即將離開，一時感觸落淚。

騷後Alfred坦言曾擔心歌迷反應，他說：「6月先開完咁快又開，但頭先見佢哋第2次Encore都唔肯走就知冇問題，係一個非常好嘅現象。（係咪因為你影響？）互相有影響啦，令大家嘅歌迷互相認識多咗其他音樂，佢哋令我多咗好有仙氣嘅歌迷，佢哋嘅Fans係會好欣賞音樂，會㗳歌。」

他笑稱原先是唱《無門》：「因為地鐵冇咗度門嘛！哈哈！其實早排去買麵包，聽到老闆不停播《孤獨之塔》，係一個緣分，所以提議改唱呢首，好少喺舖頭聽到播廣東歌。」他提議對方下次可踏紅館舞台開騷，亦可考慮於戶外場地嘗試。另演唱時Alfred用上陶大宇水潑式台風，他笑言並非刻意，只是跟節奏隨心而發。