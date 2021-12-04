【失聯21年】梅艷芳姨甥預告返港：多謝姨姨嘅教育基金！

已故樂壇天后梅艷芳其中一個遺憾，莫過於是臨終前仍未能跟胞姐梅愛芳的一對兒子相見。尋親夢，21年終於圓願，身在加拿大溫哥華的姨甥潘文皓終於現身，並首度開腔，於日前接受東網訪問，說永遠以母親梅愛芳和姨姨梅艷芳為榮。

近日文皓接受車淑梅的電台節目訪問，談及對已故母親及姨姨的承諾，他說：「就係我要好好成長，好似佢哋咁對自己同對身邊嘅人……姨姨講過希望有一晚，大家食完飯出去望住星星嘅時候，會記得佢，一個曾經為我哋帶來少少歡樂嘅朋友，會記住佢個名叫做梅艷芳，我會一路一路記住佢哋，永遠永遠以佢哋為榮！」

文皓不諱言是最近才知姨姨一直尋找他兩兄弟多年：「當年我哋唔喺香港，唔知佢搵我哋，如果知道，爹哋一定會帶我同細佬返嚟見佢，所以當我知道佢一直有心搵我哋，亦係佢臨終前一個心願，我真係覺得好難過。我依家大個咗，可以幫佢完成心願，即係佢可以搵番我哋喇！其實呢兩三年，我有同姨姨嘅fans聯繫返先至知道有呢一件事。」

遺憾梅艷芳冇結婚

梅艷芳生前在遺產安排上，特意預留逾170萬港元的教育基金以支持子姪及姨甥的教育費，文皓對此十分感激：「我同細佬好想多謝姨姨留畀我哋嘅教學基金，等我哋可以順順利利咁讀完大學，依家又有一份幾好嘅工作。」他說姨姨將所有精神同時間貢獻給歌迷，遺憾她沒有結婚，最終嫁給舞台及歌迷，其態度值得敬佩，他說希望姨姨知道很多人繼續愛她及掛念她。

現年28歲的文皓透露自小學六年級開始，已在溫哥華生活，並從事IT工作，現在有女友但未結婚，而胞弟則是IT電影後期工作者，更言父親身體好好。他說上次返港已是2017年，更說如果情況許可的話，希望半年內返港，親自探望外婆，他說：「佢98歲，我好想返去見佢。」

文皓說知道仍有很多人懷念媽咪及姨姨，他深受感動，更言身為她們的下一代亦有壓力：「好想好似佢哋咁樣，學識佢哋嗰種生活態度、處事方式，因為我覺得佢哋好堅強、好樂觀積極！」他指姨姨率直、有為、堅強，好鍾意講笑令身邊人開心，時刻為他人設想，不過童年時有點怕對方，因覺得她的聲音好有力量及威嚴，亦知她是大明星，亦難忘她永不放棄的性格，更言電影《梅艷芳》中的一句對白「只要有信心，世上無難事」，正正是說給他和弟弟聽。

會入場睇第四次

他續說一共看了三次電影《梅艷芳》，打算會睇第四次：「第一次嘅感覺難以形容，長期處於想流淚同流梗淚嘅狀態，再睇第二次、第三次都有唔同嘅感覺，有好多地方好感動，流眼淚嘅就係見到姨姨探媽咪，媽咪病床上有張相，見到我同細佬，佢望住話唔知可唔可以睇住我哋長大，就係呢一句，我聽到好難過……好遺憾佢唔可以睇到我哋長大。但我想同媽咪講，佢喺天上一直看顧住我同細佬，所以我哋唔可以做一啲令佢失望嘅事，我會好好咁生活落去。」

文皓不單讚戲中的廖子妤跟梅愛芳相似，更自爆曾和扮演梅艷芳的王丹妮通電話：「當時佢喺香港嘅戲院謝票，透過視像講咗幾句，佢戴咗口罩，眼神好似（姨姨），嗰陣時我好感動，有機會真係想同佢傾多幾句。」

另外，《梅》導演梁樂民也接受訪問，指籌備電影《十面埋伏》時有預梅艷芳參演，可惜對方身體狀況不理想而沒有接拍，又記得在上海找正在拍攝《半生缘》的梅艷芳：「佢見我『Hi！』一聲，好快問我『食咗嘢未？』可見佢真心關心每一個人。」