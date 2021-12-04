爆料者清空社交網　譚詠麟靠一首歌箍煲

上月底（11月）有內地網民「悲傷牛肉麵」發文指女友給他「戴綠帽」，爆女友和已婚男歌手有非一般關係，並上載多張穿黑衣的男子在酒店房的相片，同時更向已婚男歌手作出三大控訴包括「食粉絲」。被捲入桃色風波的「樂壇校長」譚詠麟，立刻透過經理人公司及唱片公司發聲明否認網上傳聞，並聲言不排除訴諸法律，今日（4日）該網民「悲傷牛肉麵」的社交平台戶口，被發現已清空戶口，之前所發的貼文全部被刪除，引起網民議論紛紛，認為刪文此舉十分可疑，開始質疑之前傳聞的可信性。

由於近年內地演藝圈接二連三爆出醜聞，如鄭爽逃稅及吳亦凡涉嫌強姦，故有關當局更要求藝人德藝雙馨，為整治不良風氣，劣迹藝人要「被消失」，相關作品被下架，甚至相關鏡頭要被「打格」。明顯譚詠麟完全未有受桃色風波影響，不單上周五（26日）他參與的內地節目《時光音樂會》如常播出，全程一刀不剪，未有刪剪其鏡頭，在昨日（3日）播出的新一集中，依然見到他的影蹤，大唱《你看你看月亮的臉》外，他在節目中自爆其金曲《小風波》成功挽救友人的婚姻，他說：「我的朋友剛要跟他的太太鬧離婚，然後我就在演唱會現場，我為那個朋友演唱一首歌給他的太太聽，結果他們沒有離婚，還要再多生三個（孩子）！」