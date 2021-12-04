《青春本我》返學跳唱　炎明熹鍾柔美姚焯菲淚鬥淚

「聲夢」人氣王炎明熹（Gigi）、姚焯菲及鍾柔美等一眾新演員主演的新劇《青春本我》，首度拍劇飾演度身訂造角色，表現獲激讚熱血，令人眼前一亮，Gigi更獲讚演喊戲有如開水喉！

由《聲夢傳奇》及《盛‧舞者》參賽者擔綱演出的無綫青春校園劇集《青春本我》由今日（5日）起逢周日晚上8時30分在翡翠台播映。劇集破天荒起用17位選秀節目的學員，包括炎明熹、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、冼靖峰、文凱婷、潘靜文、蔡愷穎、林沚羿、林君蓮、張馳豪（Aska）、何晉樂、林智樂、孫漢霖、黃奕斌共15位「聲夢」學員，以及劉展霆和李紹堅2位《盛‧舞者》學員。劇集以青春校園歌舞包裝，帶出學生面對家庭、感情、友情等煩惱，以及欺凌、抑鬱及怪獸家長等社會話題，希望大眾關注年輕人精神健康，發放正能量。

一眾新演員的角色都是度身訂造，因他們大多沒有演戲經驗，剛開始拍攝都不懂睇機走位，惟碰釘後進步神速。劇中Gigi飾演性格內向、父母關係有問題的何芊芊，首次拍劇的她坦言：「都有啲驚，但後期熟悉咗就冇咁驚，開始慢慢做到。」說到監製彭幼芳及總導演兼編審李敏大讚她拍喊戲如同開水喉一樣，她謙稱：「除咗第一場之外，其他場口因為啱啱好情緒到就喊到，如果情緒唔到應該喊唔出，幸運地都流到眼淚。」而Chantel飾演的陳婷性格害羞，暗戀中文老師朱敏瀚，她表示首次拍劇擔心背不好對白又演得不好：「好彩有導演教導，簡單同清晰咗，最難忘係當中嘅喊戲，仲有同Yumi、Gigi嘅友情片段。」

Yumi獨腳戲 成就解鎖

飾演葉敏兒的Yumi就因渴望做領袖而被欺凌，做過童星的她運用之前拍劇經驗，她坦言角色有點似自己：「有場戲講我被欺凌困喺一間房，喊住唱出自己嘅心聲，未試過有場戲自己做，開心喺大家鼓勵下做到。」Windy飾演的倪韻廸，父母重男輕女，只顧其哥哥Aska，令她變得收埋自己：「成套劇最多對白係『哦』，有場戲我攞個獎盃返屋企，但冇人理我，所以我就爆喊，好深刻、心好痛。」

陳煒收到Gigi外星

劇集邀得多位前輩演員坐鎮，其中姜皓文（黑仔）及陳煒飾演Gigi父母，兩人繼《刑偵日記》後再演夫妻。陳煒表示與Gigi合作很開心：「啲人覺得Gigi講外星話，我反而接收到，佢好可愛、單純、謙虛、好學，好乖！」她更直認是Gigi粉絲，喜歡聽對方唱歌：「本身對佢都好好奇，想了解佢多啲。同埋佢真係太瘦，同時返學同拍劇好辛苦，所以都經常請佢食嘢。」而黑仔的家人亦是Gigi粉絲，故特地度期支持此劇。

至於錢嘉樂及湯盈盈罕有夫妻檔上陣，飾演文凱婷父母，另外還有黎燕珊、楊玉梅等。嘉樂及盈盈相隔20年再合作拍劇，盈盈說：「今次做怪獸家長都驚驚哋，因為一直拍緊《愛‧回家之開心速遞》，唔敢跳出做第二個角色，但因為老公同導演熟，佢想我哋夫妻檔拍，老公應承咗就梗係聽佢話啦！」

吳業坤搞唔成師生戀

老師組亦人強馬壯，包括校監王祖藍、校長鄧梓峰、JW（王灝兒）、吳業坤、朱敏瀚、麥秋成及陳苑澄等。飾演輔導心理學家的JW，主要做聆聽者陪伴學生，最難忘拍攝離別校園一幕：「因為大家一齊唱我嗰首《小故事》，所以我同啲學生都忍唔住喊。」提到繼《聲夢傳奇》擔任導師後再與一眾學員合作，她謂：「我覺得佢哋成熟咗好多，好專業，因為拍劇同唱歌唔同，佢哋適應能力好強，學嘢又好快！」她與吳業坤有微微的感情線，笑言：「同佢好熟，所以演嘅時候唔會覺得尷尬。」

一向搞笑的坤坤演老師，笑言有難度：「喺學生面前要專業踏實，但喺同事之間就做番自己。」又指與JW太熟，所以拍認真戲或感情戲要笑完先拍。至於未能飾演Chantel暗戀的中文老師，他笑說：「我做番音樂老師仲開心，襯番自己，Chantel暗戀朱敏瀚成件事合理啲。」