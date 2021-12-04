港姐出局做綜藝發圍！陳聖瑜無懼被指整容：仲靚過以前

有「翻版方媛」之稱的應屆港姐陳聖瑜（Yvette），參賽時一直被睇好奪冠，最終卻8強止步，令人跌眼鏡。不過所謂「塞翁失馬」，賽後距今短短2個月，她已參與兩個綜藝節目，先後在《男神廚房》做美女助廚及在《讀心專家》孖黃庭鋒做主持，較同屆港姐機會更多，對此她直言感幸運：「好多謝監製畀機會，佢睇咗我以前拍嘅Vlog，見我喺片入面講咗幾句嘢都OK。」談到「讀心」，她自認睇異性較準，曾從蛛絲馬迹中揭發前度劈腿。

感激家人接濟

Yvette成為無綫藝人後放棄正職，坦言家人亦擔心她收入不穩，入不敷支：「有主動畀錢我，佢哋知我報喜不報憂，覺得我難開口要錢。」她自18歲起獨自在港生活，與家人分隔異地，煉成獨立性格，即使參選港姐期間面對再大壓力，她也不會跟家人傾訴，選擇自己消化。問是否最介意被指整容？她說：「唔係介意，而係唔知原來可以咁樣畀人講！讀書嗰陣的確唔係咁注意自己個樣，依家一定係靚過以前！」

隻身留港Lonely

公屋出身的她又被指突然富貴，她說：「可能社交網嘅相令人覺得我周圍去，唔使做，出入又係高級地方，其實我係返全職嘅時候趁假期去旅行，只係我冇放工作相啫！」她坦言隻身在港有時難免感孤獨，也想回家有父母陪伴及煲好湯等她，但她樂觀地說：「每個人有唔同經歷，佢哋令我更獨立，我都好多謝佢哋。」