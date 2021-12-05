【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月初二丁亥土建日

吉時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：祭祀、會友、結網

忌：嫁娶、理髮、詞訟

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、3、6、7

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座

做事缺乏動力，不妨趁周日放慢生活步伐。

金牛座

不要宅在家，是時候敞開心扉，多接觸別人。

雙子座

身邊人送上體貼的關懷，讓你覺得很窩心。

巨蟹座

助人為快樂之本，你的善意可收獲好人緣。

獅子座

財運未見好轉，容易陷入捉襟見肘的情況。

處女座

以平常心面對別人挑剔，可鞭策自己前進。

天秤座

很多事需要耐心處理，連周日也無暇享樂。

天蠍座

人際關係處理得好，不妨趁周日聯誼會友。

人馬座

有心做事卻力有不逮，多用金色可增運氣。

山羊座

在某件事上遭受挫敗，幸好鬥志沒被擊沉。

水瓶座

精神壓力不小，是時候花錢慰勞一下自己。

雙魚座

親情友情都要好好經營，跟親友聚一聚吧！

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）雞 人氣弱

鼠

財運一般，謹記和氣生財，勿亂發脾氣。

牛

事業運上升，敢於展現才華，易獲賞識。

虎

桃花旺，已婚者宜檢點，以免伴侶誤會。

兔

人際關係出問題，易與身邊人發生口角。

龍

社交運不錯，與人交流有說不完的話題。

蛇

是日沖煞，健康運平平，注意飲食均衡。

馬

愛情運下跌，要遠離爛桃花，檢點言行。

羊

待人要謙遜，咄咄逼人易遭到小人反撲。

猴

工作運強，貴人力撐，抓緊時機加把勁！

雞

人氣弱，易跟同事鬧不和，內心不平衡。

狗

貴人運強，投資眼光獨到，可大賺一筆。

豬

職場上出現變動，自我鼓勵可帶來好運。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

甚麼人需要改名

姓名是人們在社會中必不可少的符號與標識，當文字組成人名時，常常寄託着人的祈求和希望，更暗示着天地萬物對人信息的誘導力，因此每個字所代表的五行、表露的內涵都是與自然規律相關的。

1.名字與運勢有關？

俗語有云：「不怕生壞命，就怕改錯名。」人的名字是可以經過人為手段進行選擇，也就是命理學中可以改變的部分。可見姓名的好壞對人生的影響有多大。中國的智者無不重名，多少成名的大家、具有影響力的政治家、思想家、藝術家、演藝界的巨星，在事業發展的關鍵時刻都改過名字。

2.哪些人需要改名？

在姓名學的五格數理中，9、10、12、14、22、26、27、28、30、34、43、44、46等等屬於運勢多崎嶇之數，尤其是姓名中含有43，對女性極為不利。假如你的姓名五格中有上述數理的話，可能遭到破財、身體不適、家庭不和睦等事情，除了做出更多的努力去改變現狀，改名會對你的命運產生一種意想不到的積極作用。

3.改名注意事項

無論是成人改名，還是新生兒起名，以下文字忌用於姓名當中，分別為：一、大、天、卡、夫等等，當然還有許多特別的字需要注意，以及注意先天八字的狀況，有些朋友的先天八字可能有五行不足或陰陽不平衡的現象，都需要用姓名作後天補充。