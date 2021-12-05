「轉會」變成龍新寵　「謀女郎」劉浩存被轟擺款扮巨星　

「謀女郎」劉浩存人紅是非多，曾被轟冷待粉絲的她，早前拍攝新片亦被指「擺款」，經常做獨家村，但一與成龍同場即變得「活潑可人」，曾被轟「戲屎」的她更主動協助成龍投入角色演喊戲，難怪她深得「龍」寵，獲對方厚待安排豪華休息車，待遇媲美荷里活明星！

內地女星劉浩存近年可算是最得寵的「謀女郎」，繼2018年接拍張藝謀電影《一秒鐘》後，再拍大製作《懸崖之上》，挾着「謀女郎」的光環，成為不少廣告的寵兒，電影亦一部接一部，未知是否成名太早，隨之而來的負評亦不少。早前有指她無視在機場等候多時的鐵粉，木無表情直奔座駕，令粉絲傷心不已，不少網民炮轟她「耍大牌」。而早前拍攝成龍電影《龍馬精神》的她，亦有傳拍攝期間要求多多，當中更獲成龍厚待，擁荷里活星級待遇，安排了百萬旅行車作休息車，該休息車當然是「豪華版」有齊廚房、廁所與大床，十足流動星級酒店房一樣，相當舒適！

出招搞喊「老竇」

除了五星級待遇，劉浩存拍戲期間亦被指經常是「獨家村」，懶與同片演員打交道，但只要有成龍在場，她即變得相當活潑。早前獲金雞獎影后提名的她，被網民寸「戲屎」，不該入圍「最佳女主角」，在片場卻反過來幫助童星出身、從影超過60年的成龍。「老戲骨」都有失手時，於新片中有一場喊戲的成龍竟然「喊唔出」，劉浩存見狀即跳出來「救亡」，因她在戲中與成龍飾演關係不佳的兩父女，故她含着眼淚望着成龍時，即令對方可以極速投入情緒喊出來，如此識撈，難怪深得「龍」寵！成龍亦在電影花絮短片中，指自己每天開工都會問「小寶」（劉浩存飾演之角色）在嗎？得知對方在便會心安，令身旁的男主角郭德綱之子郭麒麟登時「呷醋」，面露尷尬表情，可想而知，劉浩存的地位相當超然！

另外，劉浩存、張譯和范偉主演電影《一秒鐘》將在港上映，早前該片導演張藝謀受訪，對愛將有讚冇彈，談到今次選角，他說：「她是我從幾千個上高中的孩子中選出來的，沒有任何表演經驗，經過長達2年多的表演培訓，她完成得很好，也獲得了當年的『新人獎』。」除此之外，張藝謀亦指張譯與范偉是非常有實力的演員：「他們目前是中國電影界的中流砥柱，是大家公認的好演員。」