曾同車太鉉拍咀戲　金秀賢嗌難忘：感覺好暖

韓國神劇《來自星星的你》的33歲男神金秀賢，最近在與車勝元合演的新片《某一天》中犧牲色相，首集便講述他被冤枉是殺人疑犯，遭警方扣查期間要剝光豬拍攝全身照，大晒肌肉和露股，他崩潰爆喊的場面獲觀眾大讚好戲。而過往他亦多次為作品作出犧牲，包括在電影《Real》中露股，又曾與男星車太鉉在劇集《製作人們》中上演「男男咀嘴」場面，為觀眾留下深刻印象。

金秀賢於2015年播出的《製》劇中與孔孝真及車太鉉發展三角戀，當中有一幕講述金秀賢飲醉酒後向孔孝真和車太鉉扭計要食宵夜，之後突然上前咀爆車太鉉，對方即時不停抹嘴及吐口水，相當爆笑，3人同年於《KBS演技大賞》勇奪「最佳螢幕情侶獎」，但因為孔孝真當日身在海外，只有金秀賢與車太鉉上台領獎，司儀即叫2人重演咀嘴一幕，車太鉉即嫌棄地說：「好唔好意思呀，要我喺2億人面前出醜咩？」

而金秀賢與孔孝真及IU曾在上海舉行見面會，宣傳《製》劇，當時未能同行的車太鉉透過影片跟內地劇迷打招呼，談到與被金秀賢強吻一幕，他表示覺得既驚訝又難忘，並指對方的嘴唇太厚令他難忘，金秀賢則透露該幕咀戲NG了十多次，但強調不是他故意，又笑說車太鉉的下唇有點向外翻，吻上去感覺很暖。