【理想間隔】善用高樓底優勢　自設房中房

在寸金尺土的香港，想要增加生活空間，離不開兩招，除了細屋搬大屋外，就是通過對居住空間的重新規劃來實現目標。好像今次介紹的私人屋苑單位，設計師看準其樓底高的特點，在客房設置小閣樓，變成房中有房，給戶主加大了活動與儲物空間。

增加收納空間 向高空發展

單位位於元朗，面積480平方英尺，格局為兩廳兩房一廚一廁，布置上利用混搭方式，營造出輕工業、輕復古的感覺。據項目經理Leo表示，戶主是兩姐妹，因衣服雜物甚多，對於裝修的主要要求是收納空間愈多愈好，為此，設計師Sam在屋內多處預留了儲物位置，以便安裝入牆櫃、吊櫃、電視櫃等等。

與此同時，兩間房的設計都加入慳位構思，其中主人房借用窗台位置設置睡床，從而騰出更多儲物空間；至於客房的設計就更特別，由於單位具備樓底高的優勢，設計師決定向高空發展，在房中建立閣樓作為睡覺的地方，戶主無形中多了一個活動和儲物空間，而且閣樓底部有1.9米高，所以不會帶來壓迫感。

擴闊視覺空間 廚房變開放式

增加收納空間之餘，設計師在擴闊視覺空間方面亦下了一番功夫。最明顯例子是把原則中的梗廚（即圍封式廚房）變成Open Kitchen，廚房地磚與客廳地板則以斜線分界，營造界線模糊的效果。其次，整間屋的色調以白色及木紋為主，配合廳中的落地玻璃窗，觀感明亮開揚，另以燈槽設計作為主要的照明工具，省卻燈位之餘，亦令空間感得到進一步提升。

因應戶主想以較小空間在飯廳增設吧枱的要求，設計師將吧枱加裝在伸縮的機關上，有需要時可以收起來，以騰出更多活動空間。另一方面，因為吧枱後方是浴室入口，設計師特別加裝復古玻璃屏風相隔，解決了大門直沖主人房的風水問題。屏風選用了直紋玻璃，既不影響到整體的開揚感，亦與客房閣樓的直紋牆身有所呼應，在觀感上增加亮點。