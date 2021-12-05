黑人養女批鬥《魷魚遊戲》缺乏黑人演員　珊迪娜布洛大讚叻女正義

美國女星珊迪娜布洛（Sandra Bullock）日前現身清談節目《Red Table Talk》，與美國男星韋史密夫（Will Smith）的女星妻子珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）、女兒葦蘆史密夫（Willow Smith）與外母Adrienne Banfield-Norris大談社會問題。身為白人的珊迪娜，領養的11歲兒子Louis與8歲女兒Laila都是黑人，她透露女兒最近在家見到母親男友Bryan Randall觀看大熱Netflix韓國電視劇《魷魚遊戲》，感到非常沮喪，走出房間！

當時珊迪娜問女兒發生甚麼事，女兒回答：「我唔想爸爸睇嗰套劇。」珊迪娜未了解真正原因時表示：「我都冇睇呀，咁鬼暴力，你梗係都唔應該睇啦。」但女兒澄清說：「唔係，因為套劇冇黑人演員。」

珊迪娜信奉左翼「覺醒派」（woke）的大愛平等政治正確思想，對女兒的心態感到非常欣慰，於節目大讚她：「佢心中有一團火，令到我好開心，佢已經識得發聲。而我要佢哋去教識我同話我知佢哋需要知道嘅嘢，我以為自己已經有足夠學識同夠覺醒，以為夠晒，點知？原來唔夠。」

不少網友對珊迪娜的左翼教條不以為然，留言表示：「每個國家情況唔同，要求一個韓國電視劇起用黑人演員，係幾傲慢嘅想法。」事實上，《魷魚遊戲》亦有反映當地少數民族的生活，巴基斯坦演員Anupam Tripathi是主要角色之一。