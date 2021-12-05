「翻版姜濤」捱出頭　丘梓謙勇鬥千禧五虎爭飛躍

童星出身的無綫藝人丘梓謙2014年重返幕前加入無綫正式出道，等足7年終於捱出頭，今年表現出眾有共8套劇集出街，先憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》「蔥頭」一角嶄露頭角，最近更在台慶劇《換命真相》飾演鮮肉Oppa「劉星」，肉搏宅男女神劉佩玥而人氣急升，今年更首度入圍《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步男藝員」殊榮，惡鬥「千禧五虎」羅天宇、丁子朗及余德丞，他坦言《換》劇是演藝生涯的一大突破，付出多個「第一次」，滿足了他所有願望：「有床戲、有錫戲、有喊戲，全部都係我嘅第一次。」但亦謙稱年資尚淺，未敢爭獎：「真係從來都冇諗過，自己資歷仲好淺，都係一步一步嚟，順其自然，有冇獎我都係咁鍾意做戲。」

講到首獻螢幕初吻便能咀得宅男女神劉佩玥，他笑言拍攝時「硬晒呔」，幸得對方經驗豐富教路。而在戲中經常除衫騷肌的他，表示一收到劇本已立即操肌，苦練數月略有成果，但就謙稱身材遠不及同劇的爆肌男朱敏瀚及譚俊彥，慶幸沒有同場除衫戲份。劇中大談「姊弟戀」成功出位，戲外他同樣與大6年的「姐姐」麥皓兒拍拖，他坦言與女友毫無代溝：「戲入面我好Cool，要食得住姐姐，但現實就會同女朋友互嗲，大家都有小朋友嘅一面，唔講都唔記得我哋係『姊弟戀』。」他續指有與女友一同欣賞其「處男」吻戲，對方未有呷醋反而抱怨他真人不夠「Oppa」：「佢話點解我真人完全唔係咁！」

而講到今年另一個角色「蔥頭」同樣話題十足，他就坦言雖角色原意並無影射姜濤，但播出後的確有受外間抨擊所影響，不過就因此成長不少，並會從中接受可取的意見，不斷調節自己的演繹。