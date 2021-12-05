【投資英國】這陷阱偏我遇上？英國「爛尾樓」中伏分享

海外投資物業，如隔山買牛，再小心也難防中招。例如英國買樓，雖然當地法制完善，但近年仍時有聽聞「中伏」個案，甚至投資老手也老貓燒鬚。今次Sakura Global特約「移民旅遊」請來英國回流港人Paul Sir，分享他買錯英國爛尾樓的個案，更有Sakura Global 市場分析及研究部主管李明輝（Samson Lee）先生，給各位買家一些「防伏」建議：

投資英國．穩定升值

Paul Sir有投資英國不同種類的物業，當中有大有小，包含公司，半獨立式房屋、排屋及公寓，他認為投資英國有很多優點，Paul Sir：「首先最大優點是租金很穩定，升值也很穩定；另外大家如擔心有政治風險，而不想把所有錢放在港元，港元跟美元掛鈎，覺得美元會貶值，想買其他外幣，那麼買英鎊這刻便是好時機，因為現在可趁低買入。」

買錯樓花．退款被拖

雖然Paul Sir是經驗投資者，但也不幸碰上了英國爛尾樓陷阱，Paul Sir：「其實是我太太在網絡上，沒有經中介就在曼徹斯特買了地產商的樓花，她在2016年買入，原定2018年落成，地產商表明如在2020年仍沒建成便會退款；惟到了2020年12月31日，工地竟完全沒動過，我要求退款，地產商卻一直拖延，也沒解釋，無論怎問也不理會。」Paul Sir 話買樓花，都知道要特別小心，而他太太其實也有查過地產商背景紀錄，確認它建過樓，也在進行多個項目，可就是那麼倒楣，碰上了這麼不好的公司。」

Paul Sir現已透過經律師追討退款，如對方再不還款，便會把它清盤。究竟「爛尾」樓在英國是否仍很常見？Paul Sir：「我不會這樣說，普遍正常其實都不會爛尾。以前買英國樓有爛尾大家都知，最近反而很少出現，可能是香港的中介有進步，香港的買家也有進步，又或許是法例有進步，而香港整體買家也比從前小心，最近已是少有聽聞。」

錢放律師．勿付地產

樓花本來就存在不確定因素，英國買樓也確實有10%買家，有機會碰上爛尾樓，像Paul Sir的例子，他的「爛尾」地產商之前確實也記錄良好，所以Paul Sir也無奈地說：「其實都很難完全避免。雖然英國的法例相比別國已算很完善，但也不代表它每方面的保障都那麼完善，只要有少許漏洞，便有貪錢的人，會製造這些陷阱。但只要你小心點，仍可以避免到8至9成。」

Paul Sir說買現樓或準現樓，便是很好的方法。但如果一定要買樓花，便要注意幾點，首先是那個地產商要信譽良好，其次是不能給過多的訂金，第3是要用自己的律師，Paul Sir：「付買樓的訂金，要保存在自己律師處，不可讓發展商動到你的錢。只要發展商動不了你的錢，它便沒辦法騙你的錢，故這點很重要。」

按揭買樓．別亂辭工

除了Paul Sir給我們的忠告外，Sakura Global的李明輝（Samson Lee）也給各位一些提醒：「如在香港買英國樓，盡可能找個可信任、背景比較好的中介幫忙，盡量避免選擇透過KOL安排買賣。還有很重要是，盡可能用自己律師，盡量避免用發展商律師。」

如果是買新樓，猶其是高樓大廈（18米以上），還要留意是否有外牆防火審查表（EWS1 Form），因為如果沒有它，便有機會做不了按揭，物業價值也會被貶低。Samson：「另外要小心一手樓樓花，若樓花期長，便有延遲交易的可能，合約上通常有寫明，可能有半年至1年，如果你申請按揭買，銀行也會看你香港工作狀況來審批，故此千萬不要過分安心地在將近收樓時辭職，因為若有延遲交易，便有機會要重新申請按揭，若辭了職便未必能再獲批，屆時你便要全費Cash Buy，或會大失預算。」