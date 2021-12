運動女神陳靜(DaDa)愛上瘋狂做運動,上山下海、踩單車、舉重都難佢唔到,唔單止身形Fit爆之餘,仲操得一身肌肉,佢話過每日都揀一樣運動嚟做,而今日(5日)佢就揀咗跑步,跑完步嘅DaDa成身香汗淋漓,佢就拎起手機對鏡自拍,大晒佢嘅「濕淋淋朱古力」,即係4舊腹肌,見到呢排「朱古力」真係好結實,睇得出佢付出好大努力,不過DaDa都話過,做運動唔係只係為鍛煉身材,係為鍛煉人嘅意志力、自控力、承受力、自信心以及積極樂觀的人生態度。

運動完後DaDa都有進食補充體力,不過都只係食牛油果、麥包及生果,但餐具就好高貴,睇嚟DaDa好鍾意儀式感。而好友王君馨睇到DaDa咁Fit都留言話:「唔得我真係唔可以偷懶了!」而DaDa就讚番王君馨身材Fit:「你偷懶都咁正,你唔偷懶點算!」而連詩雅亦有留言:「Ure so inspiring babe!」DaDa就約連詩雅嚟緊一齊做運動:「thank you dear,Let’s workout together when you come back!」