最想何依婷拎飛躍　胡鴻鈞：好想睇佢喊

歌手胡鴻鈞、何依婷、羅天宇及姚嘉妮等現身無綫台慶劇《十月初五的月光》宣傳，該劇於下月舉行的《萬千星輝頒獎典禮2021》獲27項提名，一眾演員把握時機拉票，胡鴻鈞更即席獻唱主題曲《祝君好》。

對於與依婷同獲提名「最佳男、女主角」、「最受歡迎電視男、女角色」、「飛躍進步男、女藝員」及「最受歡迎電視拍檔」，他更入圍「最受歡迎電視歌曲」，依婷則角逐「最佳女配角」，胡鴻鈞即踢爆指依婷曾揚言若果屆時能踏上頒獎台，定必瘋狂多謝他，依婷對此說：「我講笑，因為佢喺台上不斷話我攞獎，所以我咪隨口講，話攞獎就多謝佢畀信心我。其實我覺得有獎項係鼓勵，平常心面對，冇期望就唔會有失望，最想攞係拍檔獎。」

胡鴻鈞不諱言對依婷攞獎有信心：「就由『飛躍』開始，佢今年嘅進步同表現係值得嘉許。（咁你對邊個獎有信心？）我有自知之明，喺戲劇資歷同實力都未足夠可以攞獎，所以大家鍾意就得，我對獎項唔強求，但對依婷嘅獎項就好強求，好想睇佢攞獎時嘅表情，拍劇對佢幾個月，一睇就知係真喊定假喊。（你對電視歌曲獎信心大啲？）《祝君好》係一首經典作品，不容有失，所以之前都花咗唔少時間重新編曲，希望大家會鍾意。」