被林愷鈴讚夠風趣　ANSONBEAN冧爆邀請對方拍MV

寰亞歌手ANSONBEAN（陳毅燊）和林愷鈴（Ashley）到新蒲崗Mikiki出席《ULTRAMAN超人體驗館》揭幕禮，期間試玩360度全景攝影裝置，眾人與新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司租務副總經理吳小偉先生大合照。今年適逢ULTRAMAN超人登場55周年，以及超人迪加、超人帝拿、超人蓋亞登場25周年，ANSONBEAN表示自小都喜歡超人，又笑言愛扮怪獸被超人打，而Ashley就表示因為細佬喜歡超人，故都有留意，主題曲亦很入腦。

講到聖誕節將至，ANSONBEAN表示將在工作中度過，但前後日子會與家人朋友過，笑言會食「切雞飯」：「因為我婆婆冬至食切雞，聖誕就會食火雞，所以撈埋一齊。」而明年大學畢業的Ashley最近剛剛考完試，聖誕節期間會抽時間與朋友露營：「我會去享受大自然，到時會熄晒電話兩日，想靜一靜，洗滌心靈。（有冇男仔去？）會同一班中學同學，都有啲男女同學。」問到可有男仔約她去街？她表示：「我工作都排得比較忙。（之前有冇？）我14歲開始做嘢，所以schedule一直都唔係好浪漫。」

講到二人曾合作拍廣告，ANSONBEAN笑言希望下次可邀請對方擔任MV女主角，Ashley即表示樂意：「每次同佢合作都開心，好有活力！（呢類男仔加分？）絕對，佢帶畀大家好多歡樂，次次見到佢都會焗蟹（忍笑），佢感染到人好開心，有機會都想多啲合作。」ANSONBEAN亦讚對方是很多男生都喜歡的類型。

至於歌手應智越（細貓）亦出席活動，他表示開心之前在頒獎禮得獎，打了強心針。講到聖誕節，他表示都多了工作，多謝客戶支持：「因為上年疫情其實係負收入，依家就嚟開始去番正收入，同埋本身有個綜藝節目要去韓國拍，但依家疫情就擱置咗，個檔期即刻都有其他工作搵我。」《全民造星》出身的他亦謂有留意《造星IV》，現自立門戶的他坦言都有意簽新人：「不過因為要慢慢攤平番啲負收入，所以未敢諗太多住，如果有潛質都有興趣簽，但要同公司partner傾吓先，都想推動樂壇發展。」