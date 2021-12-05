本日日本：放入口都OK！必試大熱蔬菜蠟筆

作為父母，對於小朋友食品、玩具及日用品的安全就最為關注。日本不少品牌對於這方面非常用心，是家長們信心的保證。其中由Mizuiro inc.研製的蔬菜蠟筆（Vegetable Crayon，おやさいクレヨン）最近便成為了媒體關注的焦點。這是一款用米及蔬菜製成的蠟筆，以米糠中的米油和米蠟為原料，並將收割時不要的蔬菜作為原料上色，另外添加的顏色也使用與食品上色劑成分相同的色素，就算小朋友不慎放入口中也不用擔心。雖然售價比一般的蠟筆貴約4倍（10色售2,200日圓），但自2014年推出以來累積銷量達15萬盒，加上較早前因想拓展海外市場而搞眾籌，令這款蠟筆一下子廣被談論。這款蠟筆的發明者木村直尚子原本是平面設計師，一邊工作一邊湊小朋友，2011年某天她在準備晚餐時覺得蔬菜顏色非常鮮艷，因此想到「如果用蔬菜顏色畫畫會很有趣」，加上後來得知很多蔬菜因不符合標準而被丟棄，她開始思考如何將它們廢物利用，促成了蔬菜蠟筆的誕生。除蔬菜蠟筆外，近年亦新增了花蠟筆及米蠟筆，可製作出來的顏色更豐富。