忍痛剃光頭！任賢齊扮羅拔迪尼路：Are you talking to me？

藝人任賢齊（小齊）最近在新戲中飾演的角色，需要化個特別的妝，經過第一次試妝後，發現需要戴上頭套變光頭後再化特技化妝，需要4多個小時，且效果未最理想，最後為方便化妝組的進度，及電影整個工作進度，決定忍痛剃光頭，不只省下2個多小時化妝時間，並且效果也非常自然像真，小齊說：「當一個演員，就盡量配合拍攝的需要吧，這是演員付出，也是應該的。」

電影組特別要求導演來為他操刀落髮，他問導演：「你從前幫人剃過頭嗎？」導演笑言：「沒有。」小齊呆一呆，再笑問：「你第一刀準備從那下手？」導演大笑:「那裏都可以啦！開機！」引得全場大笑。剃到一半，小齊對住鏡子說：「喂，現在你把我剃得像電影《Taxi Driver》裏面羅拔迪尼路（Robert De Niro）一樣，小齊還扮羅拔迪尼路講嘅經典台詞『Are you talking to me？』」相當搞笑。導演及工作人員大讚小齊的頭非常之圓，小齊認同：「對，我媽說過，小時候我睡覺她一直捽我的頭，就是不讓我睡扁。」

曾失業大半年

導演剃頭剃到一半就被對講機叫去開工，最後由助手代勞完成，小齊看見鏡中的光頭有感而發說：「唉，演藝生涯原是夢，當歌手可以每天都帥氣，當演員只有跟着造型去走。」對上一次剃頭是20多年前，小齊說當時他在台灣拍電視劇「黃飛鴻與十三姨」 演梁寬一角，當時拍戲只為可以唱主題曲，沒想到要剃頭，剃了之後，歌手通告又不能上，其他工作又接不到。拍完劇之後，差不多大半年沒工作，等頭髮長了後才接到新工作。他笑言：「哎哋，我現在也不是一樣嗎？就不能接洗髮精廣告了。」工作人員建議他大可改接生髮水廣告，小齊笑說如果價錢合適會考慮。

問到他剃頭後，另一齣電影怎辦？小齊就稱可因利成便，因另一部電影的另一造型也要戴假髮，現光頭最開心是髮型師，因戴上假髮時會更貼服。目前唯一最大難題是大除夕接倒數騷，不能光頭獻唱，笑言：「或者找人畫個很Cool的花紋在頭上。」