同黃婉曼互笠高帽　「小飛俠」林燕玲想要對方身材

前天氣女郎黃婉曼（Icy）主持的網上節目，邀請了有「小飛俠」之稱的前新聞之花林燕玲（Ruby）擔任嘉賓，二人即興以過往報新聞及報天氣的方式讀菜譜，笑言可以合作出有聲食譜。黃婉曼透露當年還在讀新聞系時，Ruby已是新聞女主播，更是讀生物化學系而被睇中去新聞部報新聞，故在她眼中是「第一代新聞之花」。後來二人於TVB相遇，猶如見到女神，Ruby即笑謂：「你至係女神呀！」Ruby指自己雖然非新聞系出身，但喜歡在壓力下用速度去工作，最重要的是要熟悉新聞資料及考驗應付突發新聞，加上當年未有太多社交媒體，前輩們多數只會提她報新聞的發音，令她有所改進。

黃婉曼形容Ruby為「多功能老婆」，既是職業女性，更要抽時間照顧兒子及家庭，協調得好好，已為一子之母的Ruby有時間都會下廚給兒子吃，她指最快又具營養的就是以和牛漢堡扒煮的「車厘茄免治牛肉螺絲粉」，她更即席示範，非常熟手。

黃婉曼更與Ruby玩快問快答，問她想要樣貌還是身材，Ruby即答:「身材，我最恨有你嘅身材，好羨慕!」再問她覺得老公定兒子重要，Ruby答：「這一刻應該兒子重要一點。」Icy即說：「千萬別這樣想，仔女係要照顧，但不能忽略老公，有些朋友有了仔女就與老公分房瞓，這樣會有好大影響，仔女長大有自己生活，另一半才是永遠伴侶。」