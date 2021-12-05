鄭嘉穎靠《仁醫》夠入屋　司機請搭的士人生第一次

藝人鄭嘉穎、馬浚偉、應屆港姐三甲宋宛穎、梁凱晴和邵初等，今日（5日）現身聖誕活動，引來不少市民圍觀，有市民更大呼鄭嘉穎為「鬍鬚醫生」。活動後他指雖然《星空下的仁醫》收視不算大爆，幸外間口碑不俗，而角色更帶挈他免費搭的士：「人生第一次搭的士唔收我錢，我落車想畀錢的士司機堅持話請我搭，叫我拍多啲好劇就得，個感覺好特別，好多謝司機叔叔。」談到他被視為視帝大熱，他謙虛地說：「唔好咁講，我已經攞過，希望畀啲未攞過嘅，好似張振朗操得咁辛苦，仲有譚俊彥，因為一個獎項改變咗我一生，都希望畀未攞過嘅人，意義更重大，其實我參加頒獎禮咁多年，明白遊戲規則，我唔知幾時先再返TVB拍劇，不如畀啲仍然喺公司嘅人，會更加有用。（《仁醫》咁成功會唔會多啲返TVB拍劇？）有好角色好劇本可以搵我，我唔係為獎項啦，係希望退休前拍多啲好作品。」

聖誕將至，他表示最注重聖誕和農曆新年，會和親友搞派對，每次都很熱鬧，又笑言現時為全職湊仔公，直至通關為止：「都要搵學費㗎，兩個仔仲細，仲有20年要養起碼，如果生性嘅話，唔生性仲耐，諗起都兩滴汗。」