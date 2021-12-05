山田南實　天使級笑顏

受疫情影響，經濟唔多掂，仲要去唔到旅行散心，相信好多男士都同筆者一樣，被負能量搞到無晒Mood。喺呢個時候，如果眼前出現一位好有陽光味嘅可愛少女，或者可以令鬱悶嘅心情變好，情況就好似久旱逢甘露一樣。今日為大家介紹嘅寫真女優山田南實，唔止可愛到極，仲擁有天使般嘅笑容呢！

可愛感最強

生得靚嘅女仔，即使木口木面，都會有人鍾意，但講到底，笑容滿面嘅女仔始終係最得人鍾意，尤其係發自內心嘅笑顏，最易令男士動心。來自北海道嘅美少女山田南實，就係憑住呢種笑容，成功喺寫真界冒起。今年3月剛剛滿20歲嘅佢，樣子甜美，佢嘅天使面孔獲得「可愛感最強」嘅稱號，笑起上嚟，更散發出足以令男人溶化嘅親切感！身材方面，阿妹屬於纖巧型，胸部大小適中，加上肌膚鮮嫩，白裏透紅，睇落相當誘人！

寫真入三甲

山田南實喺2018參加咗選美活動「全國女子高中生制服收藏 2018」，成功取得亞軍，繼而展開演藝之路。除咗加入美少女團體Pimm's，佢亦好積極拍攝寫真作品，繼推出首本寫真集《南》之後，好快又有寫真映像作品《南風》上市，後者更加喺銷售網站DMM嘅2020年排行榜中佔據季軍位置，受歡迎程度可想而知。由於人氣不斷上升，阿妹最近仲榮登一本漫畫雜誌嘅封面，搞到童顏巨乳妹長澤茉里奈都要縮喺一角呢！