唔再將愛情放首位　黃子恆終於識笑

藝人黃子恆（Hugo）過往演奸人多，即使演正派都不苟言笑，笑指觀眾只看到他不是奸笑、就是不笑，新劇《拳王》中，他飾演的「笑拳王」終於有機會在鏡頭前開懷大笑，與飾演前度的姚子羚的感情線簡單及點到即止，十分討好。Hugo透露現時單身，經歷過桃色風波後，對愛情有所改觀，覺得可有可冇，道出單身態度，深信以前女友會幸福過以後的女友，不再將愛情放於首位。

正在熱播中的無綫劇《拳王》，有幾位藝人挑戰體能極限，短時間由平板肌操練出六舊腹肌，其中一個就是Hugo，為了操肌，保持多月不油、不鈉、少飲水的刻苦飲食法，由於不諳泰拳，為了演好角色，除請教冼灝英和黃澤鋒指導，平日再自行操練，自爆準備拍攝期間，意外扭傷腰背導致腰骨移位，他說：「之前做一個簡單動作，腰骨就歪咗，抖咗一個星期。拍第一場拳賽前做熱身，發覺有一邊身硬咗，好影響活動能力，嗰場賽事做唔到十成，覺得好遺憾，因為我只有兩場拳賽，所以好唔開心。」拍第二場拳賽，他自度了一套「大招」，同自己講不可再有錯失，他說：「拍完我好激動，好興奮，導演嗌cut機後忍唔住喊。」

Hugo不算易喊的人，奈何也不見他常掛着笑臉，他笑說：「係好極端，拍《踩過界》冇乜笑，笑都係奸笑，《降魔的》笑只有幾場戲，之後又係奸笑或者好惡。做開朗角色嗰幾個月都喺開心氛圍，大家都辛苦，但大家都開心。」Hugo透露現時單身，冇想拍拖這回事，他說：「唔排除係（桃色風波）有影響，拍唔拍拖，會唔會鍾意人，冇咗諗法，好似自然消失晒，或者人要變，自己諗，會唔會無止境冇咗拍拖念頭？隨緣。依家屋企擺第一，工作第二，朋友第三，如果早十年前你問我，我係重色輕友嘅人，所以以前女友應該會幸福過之後嘅女友。」

場地：HEXA六公館