要大S交出囡囡？汪小菲用1個字回應惹網民揣測

台灣女星徐熙媛（大S）和內地商人老公汪小菲宣布離婚後，各自展開新生活，大S重投演藝圈，以製作人身份偕胞妹徐熙娣（小S）推出綜藝節目《熙娣想聊》，並定於12月23日開播。外界對離婚後首度「復出」的大S高度關注，據知節目已錄製10集，有傳其中一集是由汪小菲任嘉賓，可是大S和汪小菲已離婚，該集會否如期播出尚是未知之數。

至於大S的前夫汪小菲在社交網表示想念囡囡，有網民相信身為嫲嫲的汪母張蘭也掛念孫女，故網友建議應該要把孩子帶返北京：「奶奶（張蘭）也想念吧，要回來吧」，而汪小菲回覆了一個「I」字，亦是他自宣布離婚後，首次對子女撫養問題表態。到底「I」字」有何意？有網民解讀說一般是用作回應「是」或者「不是」的簡單語，亦有「已收到」、「贊同」及「支持上面的内容」的意思，所以猜測汪小菲是想把女兒接來北京共住。

小S瞓身宣傳

而擔任主持人的小S近期瞓身為節目宣傳，指新作品是她向觀眾呈現最真實、最赤裸、最勇敢、最做自己的自己，又說：「不論你（觀眾）在哪個國家，都希望能透過《熙娣想聊》得到歡樂與療癒。」而在預告片中，小S擺前男友黃子佼上枱，問他當初為何不向她求婚，又問她和其太太相比，哪位身材更好。另一集就問嘉賓賈靜雯和老公的夫妻生活，由於話題太露骨，令賈靜雯面露尷尬之色，而她也「自揭瘡疤」再談昔日家變傳聞。

雖然小S為節目瞓身「演出」，可是有傳熱度非想像中強勁，近日節目另一製作人B2在內地社交網發文「招客」：「來了，12月23日，有平台想播出可以找我談呦。」似乎欲向内地平台放聲氣「求」合作，可是有指節目離播出日期不足20日，内地平台表現「淡靜」。