《青春本我》首播！姚焯菲獲粉絲出動應援車造勢

由《聲夢傳奇》學員主演的無綫新劇《青春本我》今晚（5日）首播，一班學員在電視城聚首一堂睇劇，無綫高層曾志偉也有現身撐場，但就不接受訪問。對於《青》劇首播，炎明熹（Gigi）表示心情既興奮又緊張：「有啲同學好期待睇，但有啲就無動於衷，冇太大留意。」

而姚焯菲（Chantel）自言看到自己的演出會感尷尬：「我就算拍攝時候睇Playback都會有少少尷尬。（朋友會唔會捧場？）有啲朋友話好有興趣睇，但有啲唔識聽廣東話。」她稱每位學員都有喊戲，坦言自己只有一場用真眼淚，其餘都要靠滴眼藥水，反而Gigi被導演大讚拍喊戲如開水喉，Gigi稱自己全是真眼淚：「我滴眼藥水冇用，因為對眼太乾，吸收晒。但其實我平時係唔喊。（話你喊到下巴震晒？）我以前下巴係唔識震，可能我睇得我8歲嘅細妹喊得多，所以不知不覺學咗佢。」

勸粉絲不要亂花錢

另外，Chantel獲粉絲設計應援車造勢，她大讚粉絲：「佢哋有呢個構思好醒目，我知佢哋有個群組每日都會開會傾，其中一個人仲傾到聲都沙埋，佢哋設計架車花咗好多心血，又花好多錢。（得你有應援車，會唔會覺得威過其他人？）唔會，其他人嘅粉絲都好勁，唔單止我。」問到Gigi會否想有應援車？她說：「睇粉絲自己，佢哋想搞就搞，唔想搞就唔好搞。」又勸告粉絲不要亂花錢，要好好儲錢，Chantel笑言如果自己是粉絲，就一定懶得製作應援車。