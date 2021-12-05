見到氣球，不期然諗起開Party嘅歡樂氣氛，貪玩嘅本性就會蠢蠢欲動。但原來對某啲人嚟講，見到氣球（Balloon），往往會有不一樣嘅聯想，甚至會出現性興奮嘅情況呢！

Balloon Fetish 另類性癖

呢個世界有好多古怪嘅性癖好，氣球戀物癖「Balloon Fetish」就係其中一種，定義係透過吹氣球、爆氣球或接觸氣球，從而得到性滿足。正因為獲取快感嘅方法有3種，對氣球有癖好者亦可細分為3種，包括鍾意爆氣球嘅Popper、鍾意接觸氣球但唔鍾意爆氣球嘅Non-popper，同埋爆唔爆氣球都得嘅Semi-popper。勢估唔到，氣球戀物癖會有咁嘅分別。

Balloon Sex 愛到口軟

見到「Balloon Sex」，好多人都誤以為係用氣球為道具嘅性愛玩法，但其實係指一個鐘或以上嘅口愛！話時話，為伴侶口愛一個鐘或以上，豈不是好易玩到牙骹軟？據網上流傳，2005年有位脫星叫Summer Nyte，喺美國田納西州某間夜店為249位下體剝清光嘅男士口愛，全程用咗14個鐘，當佢準備為第250位男士服務時，因體力不支而暈倒……翻查資料，呢件事情嘅真偽存疑，可能係愚人節嘅Fake News。講到有片為證，不得不提德國脫星Sexy Cora，佢喺2009年為75位男士口愛，最終搞到呼吸困難而送院，所以大家咪亂試。

《Fetish Carnivale: Balloon Frenzy - Blow To Pop!》 戀物經典

喺美國四仔史上有一套被氣球戀物癖奉為經典嘅作品，就係由Tru Filth喺2010年推出嘅《Fetish Carnivale: Balloon Frenzy - Blow To Pop!》。點解咁經典？一來片中見唔到男女曳曳嘅演出，只見一眾脫星都以裸體造型出場，揸爆一個又一個氣球，之後再用氣球自娛，呢種演出可謂後無來者！二來演出陣容鼎盛，包括Samantha Sin、Brooke Haven、Kelly Skyline等等，全部都係當年紅極一時嘅脫星，難怪深得大量四仔迷歡心。

同場加映：《乳風船》大如氣球

日文「風船」即係氣球咁解，而喺日本AV史上，有套以「風船」為題材嘅經典作，就係喺2002年由KUKI製作嘅《乳風船》。見到片名，好明顯係講緊一對好似氣球咁大嘅美乳，而且女主角愛奏被日本AV迷冠以「乳牛」之稱。當年以「薰櫻子」呢個藝名行走江湖嘅愛奏，身高157公分，卻有對40I爆乳，乳量真係大得驚人。2002年7月以KUKI專屬女優身份出道嘅佢，喺2004年5月引退後，開始轉向粉紅電影發展，仲喺2008年第20屆粉紅大賞中獲得女優賞，證明佢唔止有樣有身材，演技都相當出色呢！