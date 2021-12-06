英語版《愛．回家》爆多角戀　謝嘉怡同簡淑兒爭仔

前港姐冠軍謝嘉怡處女下海演處境劇備受好評，即被點名到明珠台參演自家製的劇集，將與「宅男女神」簡淑兒轉Channel，齊齊講英語爭仔，對象更是簡淑兒男友「靚仔機師」麥大力！

自無綫總經理曾志偉上場後，為翡翠台、J2台及綜藝節目注入新元素，連過往主打外購節目的明珠台，亦獲投放8位數資源作重點發展。去年憑小品劇《香港愛情故事》上位的監製林肯，其創意十足兼曾於外國留學，說得一口流利英語，故獲委任明珠台揸弗人，製作一系列自家綜藝節目及英語劇集，其中4個綜藝、兩齣劇集將於明年登場，近日宣傳片於網上曝光，旗下藝人大晒流利英語。

「演情侶似真人騷」

鑑於翡翠台處境劇《愛．回家》系列甚受觀眾歡迎，故明珠台鐵定製作老外版，暫名為《Family First》，故事以家庭衝突及中西文化差異為背景，當中加插感情線。據知，林肯將炮製三角戀，除屬意打得火熱的麥大力與簡淑兒組情侶檔外，還加入索爆港姐冠軍謝嘉怡，於劇中與簡淑兒爭仔。

3人同屬靚人一族，亦曾長年於外國生活，可謂同聲同氣。兩女先後參演《愛》劇，簡淑兒已有豐富演戲經驗，謝嘉怡雖然是演戲初哥，但近日已於《愛》劇熱身，獲讚表現可愛，而大力亦小試牛刀參演《雙生陌生人》，如今齊齊踩過界轉Tone講英語演戲，可謂新鮮感十足。

簡淑兒昨日（5日）受訪時直言期待與男友合作，但不想演情侶：「我睇美國處境劇大，不嬲都好鍾意，有機會試吓都開心。同男友合作大家都唔抗拒，不過演情侶就會似真人騷，有啲奇怪，演唔同角色好啲，例如敵對，好似好玩啲。同埋講英文佢會舒服啲，平時佢對劇本最大挑戰係中文，對住啲四字詞語會問我有冇其他字代替。我就中文、英文都冇咩所謂。」該劇還有胡蓓蔚、黃碧蓮、「東涌羅浩楷」利愛安及黃子雄等演出。