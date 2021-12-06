被轟抄日劇海報　趙麗穎玩「快閃排骨胸」翻身

早前內地電視業界公布本年度十大收視女王名單，向來是劇界一姐的趙麗穎竟然榜上無名，「死因」是雖然她今年離婚後工作冇停過，但所拍的劇集還未推出。其中一部主演的網劇《誰是兇手》昨日（5日）在內地正式開播，而她更是首次飾演醫生，惟未開播已有是非！有網民發現《誰》劇的海報，跟日劇天王堺雅人主演的日劇《Legal High》的海報猶如「倒模」，無論美術設計，甚至相中角色的甫士如掩着眼、耳及口，都是一模一樣，網民力批抄襲：「抄得太明目張膽了！」、「要注意版權意識吧！」、「別給趙麗穎添麻煩了！劇組要交待！」

直至昨晚7時《誰》劇發布致歉信，稱設計海報時，是以「《論語‧顏淵》經典之句：非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言」，又指兩者海報出現雷台及排版相似，是「無意」，但「仍負不可推卸的責任」，認為對同行造成困擾及承認失職，故會陸續刪除相關海報。

憑《誰》劇「翻身」？

另外，《誰》劇發布趙麗穎幕後花絮片，最令網民驚訝的，是其中一幕「快閃排骨胸」！片中出現身穿貼身背心的趙麗穎在健身，明顯見到她手瓜起𦟌及「排骨胸」，雖然心口白滑，但因太瘦，出現皮包骨。而這幕「快閃排骨胸」只有兩秒，令網民大呼未能過足癮，又指她向來錫身，故笑言她想憑《誰》劇「翻身」，能重振「流量女王」的聲威！