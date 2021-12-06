「156」Lady GaGa被踢爆腳踏9吋高踭鞋扮高妹

荷里活歌影視紅星有好多都高大威猛，但同時亦有好多「哈比人」！好多天后級「哈比紅星」為了令自己「增高」而出動鞋底極厚的高踭鞋。其中GaGa最誇張出動9吋「鬆榚鞋」！

美國百變天后Lady GaGa愛玩造型，除了衣着多花款之外，就連鞋款亦天天變！其中她入行初期就最愛穿個底超高的「鬆榚鞋」。除了貪對鞋夠靚夠潮之外，最實際的作用就是可以令她「增高」！僅得5呎1吋（1米56）高的GaGa穿上9吋高的「鬆榚鞋」之後立刻由「小儀」變「梁詠琪」。認真神奇！出名生得「細粒」的GaGa，雖然官方資料指她有5呎1吋高，但她的朋友出書時卻列出她僅得4呎11吋。雖然生得矮，但GaGa完全不覺有問題：「呢個就係我，無論咩Size，我都為自己而感到自豪。」

除了GaGa之外，另一天后Nicki Minaj亦出名矮細，雖然身高僅得5呎2吋，但亦愛穿7吋高踭鞋扮「高妹」。此外，美國癲后Miley Cyrus雖然得5呎5吋高，但穿上最愛的6吋高踭鞋之後即令她增高至5呎11吋。當然亦唔少得出名生得矮、身高5呎的澳洲天后Kylie Minogue！她亦被爆最愛穿6吋高踭鞋，問題就係Kylie擅長唱跳舞歌，每次都要踏住對斗零踭的鞋跳舞，真係睇見都辛苦！她曾呻過踏入成年人之後她都是穿非常高的高踭鞋周圍跳舞。