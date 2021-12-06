GD退伍2年復出無期　粉絲抱怨：唔好再出波鞋

韓團Big Bang成員G-Dragon（GD）退伍2年，依然復出無期，在樂壇的神級地位早已被後輩防彈少年團（BTS）取代。而近年推出過兩款聯乘波鞋的GD，挾着當兵前的餘威，帶挈產品有市有價，更曾出現開售後即被秒殺，以及被炒貴100倍的驚人銷售效益。

不過，隨着GD近年人氣回落，他與運動品牌再度聯乘推出的新版波鞋於日前公開發售。原本炒家睇好其產品可以再掀熾熱炒風，趁機撈一筆。GD亦做足功課，於開售前廣發產品，圈中好友包括韓劇《Sweet Home》女星李詩英、女團T-ara成員孝敏，以及佗緊孖胎的女團Fin.K.L成員成宥利，均於收到產品後，急不及待網晒照片力谷。

GD亦於日前親臨Pop-up Store造勢，近日又在社交網展示產品照宣傳，但經過一天也僅得54萬個Like，遠遜女友BLACK PINK成員Jennie隨便網晒代言品牌宣傳照，便輕易狂吸逾500萬個Like，其社交媒體影響力足足是GD的10倍！至於新鞋反應也沒預期般熱烈，原價約1,445港元，在網上最多只被炒貴3倍，令不少炒家大跌眼鏡！至於粉絲見到GD只顧推出波鞋，卻未有回歸消息，亦紛紛留言抱怨：「幾時至出碟？唔好再出波鞋啦！」