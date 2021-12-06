【心理測驗】選一枚告白氣球　突破愛情盲點

有人話愛情都擁有公式，要步步為營，小心維繫；亦有人話愛情是要在對的時間遇見對的人，一切早已有定數。無論你是公式派還是緣分學的代表，與愛人的相處之道，都是需要從頭學起，其中就可能隱藏着你自己都發現不了的問題以致愛情告吹，想突破愛情的盲點，當然要先找出問題。韓國網站「Naver」上的一道愛情心理測驗被網友推舉為神準，一個選擇就可以看出你的戀愛性格，方便「對症下藥」。

【問題】

試幻想，你去遊樂場園的時候竟碰見心儀的異性，打算送一個氣球給對方以表達好感，請問你會選擇以下哪一種顏色的氣球呢？

A. 紅色

B. 藍色

C. 黃色

D. 白色

【結果分析】

A.迷失愛情陷阱

熱情似火的紅色是你的包裝，選擇紅色氣球的你，外表看似活潑開朗，但其實內心還未走出過往戀情為你帶來的陰影，有可能是不愉快或痛苦的回憶，甚至是遭到背叛。過往的經歷令你在新戀情中習慣去遷就另一半，隱藏了自己的內心，想以這樣的方式去維繫感情，提醒你，這樣反而無法放開心屝，長久會做成感情間的隔閡。

B.氣氛製造機

選擇藍色氣球的你，個性尢如睛朗的藍天，充滿正能量且十分純真，在群體之中亦是氣氛擔當的存在，人緣甚好，這樣的你擁有自己獨特的魅力，且有為另一半傳遞快樂的能力。同時在對象面前，你亦十分懂得撒嬌，令對方把你寵成小孩，但這一點是需要找到對的人才能施行，不然對方反而會覺得你幼稚。

C.愛情小先鋒

明亮的黃色是你對愛情的態度，與選擇紅色氣球的人剛剛相反，你在愛情之中十分坦率，習慣有話直說，同時亦習慣掌握主導權，作為帶領的一方。可是，過於直率的個性亦令你不懂變通，會與另一半有所爭執，比任何人都熱情地去愛是你的優點，但亦要懂得適當的退讓，以及肯去聆聽別人的耐心。

D.戀愛跟隨者

白色是你日常生活的代表色，看似隨和的你，事實上是一個沒有主見的人，在團體之中習慣跟隨，如果要你作出重要的決定，你會猶豫不決，感到糾結、彷徨。你容易被有領導才能的異性吸引，因為對方可以讓你有所依靠，但要小心選擇值得依靠和可以依賴的人，小心被利用又或成為別人的負擔。