青春本我︱冼靖峰肥仔相搶鏡　Gigi Chantel出鏡少

「人氣王」炎明熹（Gigi）、「國民初戀」姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）等一眾《聲夢傳奇》學員演出的校園青春歌舞劇《青春本我》今晚首播，一眾新演員演技尚算自然。一開始見到有個女學生背影坐在學校天台，但未見到樣，之後就開始第一日開學日大家上學的劇情，其中Gigi飾演父母關係出現問題的學生；而Chantel愛睇漫畫，掛住睇漫畫搞到撞燈柱，被人踩鞋又唔出聲；而詹天文（Windy）的父母只顧哥哥張馳豪（Aska），令她不開心。而Aska及Yumi就各自想選Head Boy及Head Girl，其中Yumi與大家混熟，就被誤以為是拉票，為她日後被欺凌埋下伏線。開學禮上飾演新來的輔導心理學家汪老師的JW不見人，留下一個謎團。

之後上中文堂，期間Chantel又掛住睇漫畫而被朱敏瀚飾演的老師沒收漫畫，令她一臉驚慌。而Gigi上英文堂被發現不專心，原來她帶埋愛貓上學，之後貓貓掙扎從書包跑出來，搞到課室混亂，Gigi即大為緊張。不過第一集Gigi、Chantel、Yumi的出鏡率不及其他同學高，而期間亦有亮點，就是冼靖峰（Archie）童年的肥仔相曝光，十分搞笑。