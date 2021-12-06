夢幻小櫻飾品　衝擊少女心

試問有誰看《百變小櫻Magic咭》動畫時，不會幻想自己化身為魔法咭主人？最近日本首飾品牌Samantha Silva就透過設計召喚Fans，一口氣推出11款百變小櫻聯乘飾品，重現動漫中魔杖和魔法咭的細節，而且還設計了收納飾品的盒子。飾品帶有櫻花、翅膀、星星和月亮等充滿少女心的元素，讓人一看就童年回憶返晒嚟！戴上後彷彿變作小櫻，下一秒會奏起背景音樂，甚至讀出咒語「蘊藏著黑暗力量的鑰匙，在我面前顯示你真正的力量。契約之下，小櫻命令你即刻，解除封印」！

最令人驚喜的是主打飾品Wand Swingle Necklace竟然有星星魔杖和夢幻魔杖兩個款式，而且跟小櫻的魔法頸鏈極為相似，不但吊墜兩側加有銀色翅膀，中央鑲嵌的星星及圓形寶石，更會隨着走動而閃耀迷人光彩，就好像真的會發出魔法光芒般。

另一套以小櫻為靈感的Kinomoto Sakura Series，則包含了頸鏈、戒指、耳環及耳骨夾。每一件飾品上均綻放粉色櫻花，配以櫻花粉寶石、水鑽、翅膀及星星細節設計，散發浪漫迷人氣質。

一向喜愛收藏「Magic咭」的小櫻迷，別錯過系列中的3款上牌頸鏈。其中被喻為強卡牌的《光明》與《黑闇》變成對應頸鏈，細節處加入招牌頭飾與頸鏈元素，極具女王氣勢。而另外兩款以花咭和飛翔咭為設計靈感的頸鏈，亦讓人一看就少女心大發，好想立戴上封！