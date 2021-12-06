麥當娜都靠生機飲食凍齡！學整超逼真素魚子醬度佳節

嚟到12月，大家都會趁聖誕節約唔同嘅親友相聚，可能唔少人都會揀食自助餐大魚大肉，但有冇諗過其實歡度佳節都可以食素呢？今集《跟琪流行》介紹嘅法式純素生機飲食（Raw Food），就係賣相精美、好食兼有營養嘅選擇！

高級法國餐廳主理人兼法籍主廚Tina Barrat表示，佢哋主打嘅生機飲食即係指喺45℃以下烹調食物，能夠令營養同維他命唔會喺煮食過程中流失，對健康更有益。難怪外國唔少名人都係生機飲食嘅支持者，好似美國流行樂壇女王麥當娜（Madonna）咁，即使今年已經63歲，依然係凍齡有術嘅美魔女，據知佢已經奉行生機飲食超過15年！

而問到點樣令冇乜點煮過嘅食物有唔同風味，Tina笑言係秘密，其後進一步解釋係用咗唔同技巧：「例如會脫水，令食物有鬆脆嘅口感。亦會妙用同改變食物嘅質感，將食材塑造到好似煮過嘅食物。」聽落就好似分子料理咁神奇！

今集Tina就會教我哋製作像真度極高嘅純素魚子醬（Chiaviar）同充滿節日氣氛嘅甘筍蛋糕（Carrot cake），雖然過程一啲都唔複雜，但成品就絕對能登大雅之堂！不過都有唔少技巧要注意，想了解Tina嘅生機飲食魔法，就要睇今集《跟琪流行》學嘢喇！

純素魚子醬（Chiaviar）

材料

奇亞籽 40g

食水 175ml

無麩質日式醬油 3.5湯匙（可依喜好調整）

海苔粉 10g

亞麻籽油 1湯匙

檸檬汁 1湯匙

步驟

1. 將奇亞籽和食水混合，攪拌至奇亞籽脹大及吸收所有水分。

2. 分別加入海苔粉和日式醬油後繼續拌勻。

3. 最後加入檸檬汁和亞麻籽油並拌勻。

＊可存放在冰箱於1星期內享用完畢

甘筍蛋糕（Carrot cake）

餅底材料

甘筍 350g

杏仁碎粒 150g

椰子粉 60g

椰糖 80g

特級初榨橄欖油 5湯匙

洋車前子殼粉 20g

喜馬拉雅粉紅鹽 1/4茶匙

南瓜派香料 2湯匙

雲呢嗱香精 1湯匙

步驟

1. 將甘筍切成小塊並放進食物處理機（Food processor），直至甘筍被攪碎。

2. 加入椰糖並再次開機攪拌。

3. 加入椰子粉、南瓜派香料、雲呢嗱香精、橄欖油及粉紅鹽並開機攪拌。

4. 加入杏仁碎粒並開機拌勻。

5. 將混合物倒進盆中，然後加入洋車前子殼粉並用手搓勻，直至混合物變成麵團狀。若混合物呈糊狀，則可再加一點椰子粉。

6. 將「麵團」放進蛋糕模具並壓平，將其置入冰箱並準備製作糖霜。

薑味糖霜（Ginger frosting）

材料

腰果 280g

生薑蓉 50g

寒天粉（大菜粉） 2茶匙

水 2.5杯

可可脂溶液（Cocoa butter） 80g

原蔗糖（Unrefined raw cane sugar） 120g

喜馬拉雅粉紅鹽 1/4茶匙

薑黃粉 1/4茶匙

肉桂粉 1茶匙

雲呢嗱香精 3茶匙

步驟

1. 將寒天粉倒在2杯半水中煮溶備用。

2. 將寒天粉溶液及其他所有材料放進高速攪拌機，開機攪拌成糊狀。

3. 將糊狀混合物倒在甘筍蛋糕餅底上，將其置入冰箱2-3小時直至完全凝固。

場地：Ma...and The Seeds of Life