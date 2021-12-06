冬至食乜好I　外出開餐好團圓

今年12月21日正值「冬至」，一家人必會聚首吃飯，要顧及老人家和小朋友的口味，老少咸宜的中菜是首選，坊間有不少中菜食府趁傳統節日推出冬至主題套餐，讓親友共聚品嘗盛宴。

滋潤湯羹

和長輩聚餐吃飯，除了必備的全雞和魚肉，在冬日來點滋潤的菜式也不錯，由12月17日至21日，紅磡香港嘉里酒店高級中菜廳紅糖推出供4位或6位用的冬至團圓盛宴，當中除有四小碟、清蒸東星斑、XO醬碧綠帶子桂花蚌、脆皮醬油燒雞和鮑汁鱆魚雞粒飯等菜式外，還有滋潤的蟹內桃膠燴燕窩及蛋白杏仁茶，讓大家在冬日下團聚之餘，順道滋補一番。

高空賞景伴食

位於尖東酒店28高層的中菜廳天外天，由總廚黃子其師傅設計及巧製了冬至冬至晚膳菜譜，讓大家可以在迷人海景相伴下，細嘗多款精緻味美的粵式美饌。冬至菜單有一品金蒜醬燒鱔、化皮乳豬件及川汁青瓜帶子組合成的三小碟、鹿茸菌響螺燉雞湯、XO醬珍菌炒北海道帶子皇、花膠瑤柱扒菜苗、金腿薑葱蒸斑件、玫瑰豉油雞、蟹肉花菇炆伊麵及陳皮紅豆沙湯圓；讓一家人食住巧手美饌過節。

大擦山珍海錯

位於旺角東鬧市的帝京酒店帝京軒，今個冬至推出了「賀冬—─團圓」套餐，可供4位、8位或12位享用，前菜連甜品共10道菜，可謂十全十美。菜式包括X.O.醬淮山榆耳炒鴛鴦蚌皇、高湯或鮮菌忌廉汁焗波士頓龍蝦（配長壽伊府麵或稻庭麵）、一品海龍皇竹笙燴燕窩、原隻六頭南非湯鮑魚扣天白花菇、清蒸沙巴大龍躉、芙蓉蟹肉扒鴛鴦金蔬、家鄉甜菜鹽香雞、大澳蝦醬金豬炒絲苗及薑母茶桃膠雙色湯圓和桂花雪燕紅豆糕等，用料矜貴，山珍海錯慶團圓。

按人數點餐

冬至大日子，親友聚首一堂，人數可能鼎盛。翠亨邨由12月10日至2022年2月15日，分別推出可供4、6或12人的冬至團年菜單，「樂聚天倫」冬至團年四人套餐，當中包括特色燒味拼盤、海底椰響螺燉瘦肉湯、翡翠炒帶子、清蒸海石斑、當紅炸子雞及杜小月櫻花蝦炒飯等。適合6人或12人享用的「金玉滿堂」鴻運乳豬冬至團年套餐，有鴻運乳豬全體、石榴蝦卷、西蘭花百合帶子、姬松茸燉泰和雞、鮑魚發財好市、清蒸老虎斑、蟹肉蛋白扒豆苗、當紅炸子雞和金銀滿載炒飯等，大家可按家庭人數選擇，靈活變通。