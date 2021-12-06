張敬軒紅館跨年騷再加開三場　自爆最大敵人係手機？

歌手張敬軒勢如破竹，今日（6日）正式宣布假紅館舉行的跨年《THE NEXT 20 演唱會》，再度加開最後三場(1月13、14、15日)，加場門券將於本月8號於網上發售。軒仔今年無論歌曲，網上平台節目、廣告及參與的電視台節目等大受歡迎，慶祝入行20周年演唱會，早前一開加到15場破其個人紀錄，還滿足不到樂迷需要，據演唱會總監馮貽柏表示，今次再度加場是幾經辛苦爭取所得，感謝紅館對軒仔支持，希望一直買不到飛的歌迷把握最後機會，因該三場真的是終極加開。

對於個唱添食加開，軒仔先多謝樂迷支持，自感有能力就盡量唱多少少，免令歌迷失望： 「好多人向我申訴買不到飛，最近仲收到歌迷PM，指買飛遇上騙徒呃錢，所以公司同我研究加場，我考慮過自己體力、工作上調配是否可以等等問題後，真心希望可以幫到歌迷朋友，等佢哋可以有再買飛嘅機會，先答應加場。有歌迷朋友同我講，有人冒稱係贊助商，話可以代買演唱會飛，但當大家畀錢之後就聯絡唔到，損失慘重。我真係再勸喻大家多一次，千萬唔好同啲不明來歷嘅人買飛，唔好受騙。」

現在演唱會加開到共18場，軒仔的歌首首都出名唱到飛天遁地，非常人可駕馭。問到如何保持體力應付18場騷，他謂：「最近非常之咁保重自己身體，天氣轉冷不敢怠慢，唔想病倒影響工作，我有專業團隊照顧我聲帶健康，聲樂老師同照顧我聲帶嘅醫生商量過，得出嚟嘅專業建議，係吩咐我唱5日休2日係最好，咁樣聲帶就可以得到最佳狀態，所以公司一早就已經按照呢個專業意見去規劃我整個演出，相信我可以得到最佳休息。依家我唯一敵人就係部手機囉，哈哈，大家都知我有『手機成癮症』，成日一睇就唔知點解又天光，演唱會期間真係要戒，戒唔到點算？或者可能真係要搵人係演唱會收工之後，收走我部手機，咁我先可以早瞓。」