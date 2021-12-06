全民造星IV︱被推可單拖出道　Marf勁謙虛：好多方面要惡補

《全民造星IV》參賽者Marf（邱彥筒）、Yoyo（葛綽瑤）、Ivy So（蘇雅琳）及Ada仔（姜咏鑫）今日（6日）現身口罩活動，現場有Marf及Ivy So的粉絲到場支持，人氣強勁。Ivy So對此表示：「今次係我第一次出席公開活動，第一次見到佢哋好神奇，多謝佢哋咁早到又整咗好多嘢畀我。」Marf是第二次出席公開活動，她感謝粉絲支持：「第一次有10個粉絲，今次多咗好多，好開心。（令你對入行更有信心？）冇話有冇信心，都係順住個勢去行，冇得迫。（網民話你有能力單拖出道？）多謝，我自己好多方面要惡補，唱歌唔係自己要求之內，跳舞永遠唔會有最好，自己嘅能力得到大家認同好開心。

Yoyo和Ivy So被問到參賽以來經常被指「靠樣」入圍，Yoyo笑言：「我都唔係好靠到個樣，每個參賽者都好靚，大家風格唔同，我知我之前嘅表現非常唔好。（你走音都冇被淘汰？）（經理人）阿Wing都同我講過，我綵排唔係咁，但我上到台就會發台瘟，心理質素同自信心要提升，因為我上台太緊張。」Ivy So就希望大家除了留意到其樣子外，亦可看到她的進步。

另外，Ada仔早前被傳是人氣男團MIRROR成員姜濤中學時的暗戀對象，惟事後雙方均否認，她表示：「其實我都喺社交網回應過，姜濤都冇講過暗戀對象係邊個，我哋只係相處咗一年好短暫，而且當時大家只係得13歲，大家咁細個唔會諗呢啲。（有冇嘲笑佢肥？）咁又冇，大家只係打打鬧鬧。（姜濤有同你打氣，會唔會令你有信心？）都有，收到佢嘅SMS好開心，好多謝佢，感覺就好似一個中學師兄依家變咗前輩咁支持我，覺得好幸運。（擔唔擔心姜濤粉絲呷醋？）都會驚，都有畀Fans鬧，但澄清咗件事之後，佢好多粉絲都理智。」