黎諾懿自爆大仔出世爛屁股兼尿道炎：今次會識處理

藝人黎諾懿將再為人父，太太李潔瑩第二胎預產期為今個月，全家上下均期待新成員出世，忙於為將出世的BB添置用品外，諾懿日前與大仔「小春雞」為腹大便便的太太準備入醫院時用的「走佬袋」，身為奶粉代言人的他，吸取上次執漏物件的教訓，今次特意提早為太太準備了大量代言的奶粉、包巾，以為嬰兒及太太生產後的所需品，盡顯暖男丈夫一面。雖然諾懿一直恨第二胎生女，可以湊成「好」字，但最終仍是生仔，不過諾懿未有失望，笑指湊成「孖」字也不錯：「心情係開心嘅，因為無論工作幾攰都好，只要返屋企見到佢哋就會咩都忘記晒，咩都值得，不過兩個夠晒數，再多個小朋友會分唔到身，最緊要兩個小朋友相親相愛。」

回憶太太生第一胎入產房時，諾懿自嘲是新手爸爸，表現十分狼狽：「好多嘢準備得唔夠好，例如潤膚露、冇刺激性嘅沐浴露及濕紙巾，都冇準備，搞到小春雞有少少皮膚敏感，亦有少少爛Pat Pat，嗰時仲亦有少少尿道炎，我都唔識得處理，相信今次我會識得處理，所以今次冇咁大壓力同咁緊張，好期待小生命嘅出現。（會唔會剪臍帶？）唔會，雖然鍾意煮嘢食，但我都好怕見血淋淋嘅嘢。」