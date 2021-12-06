本日日本：歡度佳節！入住動物角色主題客房過聖誕

為吸引旅客，日本酒店不時推出特色的主題房間，踏入12月迎接聖誕佳節，更有大量經典可愛動物角色主題客房出籠！當中最注目的，要數池袋Sunshine City Prince Hotel即日至12月25日期間限定的英國家喻戶曉熊仔柏靈頓（Paddington）聯乘客房！另外，化身門僮的Snoopy及Suica智能卡的吉祥物企鵝亦分別推出了主題客房，為住宿體驗帶來更多驚喜。

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與熊同眠 英倫情懷

早於1958年推出的英國著名兒童小說《柏靈頓》系列，主角柏靈頓熊頭戴帽子、皮箱不離身的可愛造型深得大人小朋友歡心，2014年更被開拍成真人電影系列。而池袋Sunshine City Prince Hotel推出的《柏》聯乘住宿Plan，賣點是可入住以柏靈頓熊為主題布置的客房，房內除了放有一隻巨型柏靈頓熊毛公仔外，床上用品包括抱枕及床尾巾都找到柏的圖案，而牆上則掛滿了《柏》故事中的經典場景畫作，加上還有聖誕樹點綴，令整個房間充滿英倫聖誕氣氛。住宿期間更可借閱《柏》故事書，到了第二天早上還有英式早餐提供，包括柏靈頓熊最喜歡的果醬多士及英式紅茶，十分滿足！住宿Plan收費（2人入住）每晚每位¥14,000起（約HK$952）。

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門僮Snoopy 入房獨佔

大阪帝國酒店於暑假至明年3月31日期間推出了以門僮Snoopy為主題的「Snoopy！Snoopy！Snoopy！」住宿計劃，入住的客房內無論是大大個毛公仔、地氈、毛巾、抱枕甚至浴袍等，都有門僮Snoopy的身影。由於大受歡迎，酒店於12月8至11日期間更「加碼」推出聖誕版本，房間內額外添置了聖誕樹及歡迎板，而且更會有職員化身門僮Snoopy粉墨登場，提供5分鐘獨享近距離接觸時間，可以影相影個夠。第二天早上則可享用Room Service早餐，當中包括勁可愛的Snoopy麵包。基本房住客可獲得餐盒及保冷袋作贈品，套房住客更可獲得120cm高的巨型Snoopy公仔，又住又拎好滿足！二人入住房租每晚¥75,500起（約HK$5,134）。

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Suica 20周年 企鵝仔陪瞓

愛去日本自遊行的朋友，對於日本JR公司發行的Suica智能卡（俗稱西瓜卡）不會陌生。而該卡的吉祥物企鵝經常有聯乘搞作，趁Suica適逢20周年，距離池袋站西口約3分鐘步程的Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro，即日起至明年3月31日會推出「Suica的Penguin Glamping Room」。其實此主題客房早於Suica 10周年時已推出，今次的復刻版本以露營為主題，一入房便有巨型的Suica企鵝擺設，而抱枕及床鋪等都可見企鵝的蹤影。另外住客每人可獲得限定的企鵝拖鞋、杯子及收納袋作禮物，設計精美。住客更可憑券換取精緻企鵝模樣的Chocolat Orangette甜品，及可享用企鵝班戟早餐。1日1室限定，房租每晚¥35,000起（約HK$2,380）。