唐詩詠同劉佩玥打「摔角」：警告佢咪再蝦我阿哥

藝人唐詩詠與劉佩玥（Moon）正忙於為無綫新劇《隱形戰隊》開工，現時拍攝已經去到尾段，預計今個月內將完成拍攝工作，昨晚（5日）詩詠與Moon於一間空中瑜伽課室內取景拍攝，而劇情就講述詩詠走去搵Moon講數，點知兩女就換來一場「女子摔角」，詩詠接受東網訪問時說：「今日我哋好似去玩瑜伽咁，但其實我係去驚告Moon，唔好再蝦我阿哥（林子善），唔好收我阿哥做觀音兵，所以實質上我哋係冇玩過瑜伽，最後就變咗女子摔角。」問詩詠現實生活中會否都有玩過空中瑜伽時，她笑言；「空中瑜伽我就冇玩過，但女子摔角我就好厲害，我哋兩個都幾狼死㗎！」

詩詠於社交網上載了與Moon的合照，留言Hashtag又有「呢位女士巧得意」、「佢應該80歲都係咁Cute」、「我懷疑係愛情嘅開始」、「又愛又恨」 等字眼，似乎與Moon的關係相當之好，詩詠亦不諱言：「我同Moon係第一次合作，但係佢都好玩得，會有啲好得意嘅Idea大家夾吓，除咗暴力之外，我哋都好有搞笑細胞，所以呢場戲拍咗出嚟我自己都好鍾意。」 而Moon事後亦於詩詠的社交網上留言：「喂阿巧Sweet Sweet ahhh」，佢兩個真係好有「愛」呢！