歌手不能唱︱洪卓立被診斷聲帶彎曲：冇藥物手術可醫治！

英皇歌手洪卓立（Ken）在今年6月到內地佛山順德開工，期間因身體不適致抽搐，並即時暈倒向後跌，翻下數級樓梯再墮地，當場昏迷不醒足足10分鐘，雖然他最後冇事，但他的身體狀況一直令不少Fans擔心。

禍不單行，近日Ken鮮有露面，他在社交網解釋原因，原來他的身體又出現毛病，他寫道：「可能關心我的朋友都會有疑問，為甚麼我好像潛水一陣子，是否劈炮唔撈......上次的不適，身體已沒有大礙，唯獨聲帶有異樣，說話還好，但就發不到高低歌（音），醫生說有一邊聲帶的肌肉彎曲了，可能是因為上次的暈倒，可能是日積月累的勞損，醫生都說，沒有手術或藥物可以醫治，只有收口養聲休息，放鬆心情。」

Ken又表示，自己的心情為此受到影響，因為不能隨心控制自己的聲音，但他又很想唱歌給歌迷聽，對他來說苦不堪言，不過他講到明，不會因此放棄，自己還是會唱下去。同時，他又在社交網限時動態交代現況，表示自己正在隔離，因為正準備拍一個關於旅遊的綜藝節目。對於被診斷聲帶彎曲，其經理人指，Ken現要好好養聲，所以要暫停唱歌的工作，其他工作一切如常。