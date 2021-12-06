泰滋味！獨特地區或大包圍

要數香港人喜歡的菜式，泰菜必然是三甲之列，早前有全新泰菜館登場，帶來曼谷東羅區特有的異國風情文創藝術風滋味，如果想大包圍食勻泰國，大可以選擇泰菜自助餐，對喜歡泰滋味的巴絲打而言，總有得揀！

首都東地區好菜

早前於觀塘開業、主打泰國曼谷東羅區為主題的東羅泰館，帶來獨特泰滋味。餐廳內裝加入東羅金屬風，牆邊懸掛金屬鳥籠及觀塘該區的藝術掛畫，配襯上深綠色的磚牆，營造出泰國悠閒寫意氛圍。餐廳供應多款特色美食，如脆皮豬頸肉伴自家製杧果辣椒醬、泰館香茅椰汁白咖喱雞、蕉葉烤焗香辣魚扒配泰式酸辣醬、泰館大蝦藍青口冬蔭功湯粉、手作椰香奶凍等，還有多款IGable飲料，包括手作花香斑蘭藍蝶豆花茶、杧果青檸檬薄荷特飲、手作氮氣冷泡檸檬茶等。

大包圍全國佳餚

唔想只品嘗單一地區滋味，大可以到位於城景國際的時尚泰式概念餐廳Amazing、於即日起推出的「『泰』滋味放題」，供應逾40款泰式美食，有開胃前菜、串燒系列、香濃咖喱、泰式小炒及精緻甜品等，包括泰式鮮蝦刺身、大頭蝦冬蔭功、辣椒膏炒青口、椰汁青咖喱雞、燒羊仔鞍、芭堤雅香草燒春雞、青檸辣椒珍寶魷魚、杧果糯米飯等。壽星更獲送生日蛋糕，每4位惠顧更送泰式明爐青檸辣椒烏頭魚一客或每6位惠顧享黃咖喱炒鮮肉蟹一客，即日起預訂更有9折優惠。於12月24至26及31日期間惠顧，每位客人更獲贈享泰式焗鮮鮑魚一客；以超筍價大擦特擦泰好滋味。