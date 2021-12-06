孖李妍蘇家欣合體開騷　安俊豪有嘢欠阿媽

歌手安俊豪、李妍與蘇家欣三師兄妹首次合體開騷，李妍以《這世代》及《玫瑰有刺》打頭陣，與師兄安俊豪合唱《因為愛情》，蘇家欣分別獻唱王菲的《暗湧》與薛凱琪的《給十年後的我》等。安俊豪演繹一連串快歌《卡關達人》、《Keyman》及柳應廷的《狂人日記》，現場成大型派對，全場企起身跳舞。

安俊豪表示首次夥拍師妹演出音樂會，見到觀眾睇得好投入好感動，有意明年舉行假九展舉行個人音樂會，皆因可看見觀眾的現場反應，但他要向媽咪道歉：「最近為咗排練，很久冇同媽咪食飯，返到屋企要錫佢10啖先得。」

作為大師兄的他，大讚兩位師妹蘇家欣及李妍表現好：「係佢哋兩個第一次音樂會跳舞，一定會有壓力。特別係李妍，由佢第一次入排舞室到今日上台，已經係進步好大，大家都為音樂會好盡力。」至於小師妹李妍，開心可以參與其中：「我覺得同佢哋好有默契，雖然頭先有啲『蝦碌』，但係現場就係咁，我都盡咗力。」她又不滿意跳舞表現：「如果多啲時間排會好啲，可能我太高，手腳會唔協調，今次畀自己60分，仲有好多進步空間。」

蘇家欣自爆開騷前一晚失眠：「好擔心自己表現，但係喺台上感覺好實在。呢次個騷畀我好多新嘅體驗，第一次同佢哋開show，默契比想像中好。」更期待可在麥花臣再唱：「自己以前喺嗰度打籃球，如果可以喺嗰度開騷就好圓滿。」