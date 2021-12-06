共赴同居　溫馨多樂趣

唔少單身男都想找個伴度過溫馨甜蜜嘅同居生活，AV業界資深人士神仙乙就表示，家陣搵唔到伴嘅話，可以暫時搵日本AV嘅同居系列填補空虛心靈，講男女主角同居後，感情一日千里，相處得溫馨無比，仲會上床尋開心，真係樂趣滿分！

老虎變綿羊

喺Moodyz出品嘅《傲嬌與青梅竹馬的5日同居生活》中，大雄同隔籬屋嘅石原希望由細玩到大，有一日，兩人嘅父母結伴去旅行，於是叫望妹去大雄屋企暫住方便有個照應。所謂相見好同住難，起初望妹對大雄表現得相當抗拒，而明仔又衰嘅，唔單止偷睇阿妹換衫，仲偷偷地睇AV自娛，咁就更加惹人反感啦！點知到咗夜晚，希望突然走入大雄房間話怕黑又怕一個人瞓，於是兩人就同同床共寢，期間望妹發晒姣，主動同大雄錫錫，仲玩埋騎乘位添！自此之後，希望由惡過老虎變到馴如綿羊，仲同大雄玩鴛鴦浴兼連番激戰！

盡情榨乾

由S1推出嘅《在郊外獨立屋的M男與癡女miru同居》入面，miru同M男涼介去到一間獨立屋度過3日同居生活，期間miru好似女友咁陪伴涼介，一齊行街街兼煮飯仔，表面上睇落相當溫馨，之但係不論涼介一早起身刷牙梳洗、煮飯、食飯同沖涼，miru都會走埋嚟要求親熱一番，總之無時無刻都要苛索快感。事後，miru仲要執多一劑，令短短幾日嘅同居生活，涼介就被阿妹榨乾晒，好在佢年輕力壯，否則真係會精盡人亡呀！

甜蜜醫早洩

Prestige推出嘅《絕倫早洩的我與鈴村愛里的同居生活》，講述早洩男和也獲得美艷迷人又好波嘅鈴村愛里答應同居，喺共寢第一個晚上，愛里就向和也撒嬌要求交歡，不過和也畀阿妹嘅舌尖撩動刺激，就已經忍唔住發射升空，然而愛里完全冇嬲，仲同和也上床休息。到第二朝起身，愛里又要求做晨操，好彩和也總算完成任務，冇話走火咁無癮。之後，兩人去咗溫泉旅行，浸浸吓溫泉就梗係要打番場水戰，臨瞓前當然亦要執多劑啦！而喺愛里高超技術同甜蜜相處之下，和也嘅持久力變得愈來愈強，亦令阿妹愈來愈滿足。

簡評

正所謂相見好同住難，其實都係睇吓彼此識唔識得遷就同滿足對方嘅要求啫，好似今日介紹嘅同居系列咁，女方有要求，男方就即刻答應，咁咪水到渠成囉！喺3部作品中，本仙最鍾意石原希望主演嘅《傲嬌與青梅竹馬的5日同居生活》，原因係望妹今次扮演傲嬌角色相當特別，先係抗拒男主角，然後又突然因為怕黑怕孤單而要求共寢，反映出女仔都係口是心非，而喺各場床戰都表現得嬌嗲又飢渴，到達高潮仲高呼求饒，令人睇到好肉緊呀！