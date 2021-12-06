樂壇腿精︱施匡翹因大胸自卑　扮寒背免被指指點點

身材高挑的歌手施匡翹（Zaina）本月20日將在九展連開日夜2場音樂會，玩瑜伽的她身形弗到爆，公司幫她找來女星代蓮曦丹做形象指導，更會凸顯其46吋長腿優點，成為「樂壇腿精」，她笑說：「唔同主題會有從未見過嘅造型，最緊要靚，（你嘅底線？）唔好太性感，跳舞部分好難着到好密實，喺安全情況下可以少少性感。」

曾被公司同事批評她有「寒背」壞習慣，她尷尬說：「係呀，因為我怕醜，唔想太突出，好驚自己上身好似好大，尤其細個讀中學時，唔係咁想人哋見到，加上同學仔冇我咁高，好自然咁寒背。」上圍豐滿的她最驚大家聚焦在其身材，她的好身材遺傳自媽咪優良基因，她傻笑說：「呢個都係我哋嘅困擾，我媽咪都唔鍾意，我哋都鍾意model身材，着咩衫都好有型，大胸好易畀人覺得唔係咁瘦，又要揀衫着，太緊身嘅tee都唔係咁好睇。」好多女生都羨慕你身材玲瓏浮凸，她笑說：「我惟有咁諗，依家會試吓接受，我知要改呢個壞習慣，依家要挺直啲。」

出道兩年多、只推出過5首單曲的Zaina，最初都擔心自己能否應付：「既然有呢個機會，我就要好好把握，除咗自己嗰5首歌，我都會cover人哋嘅歌，有經典嘅、有英文歌，好似英國歌手Adele嘅《Rolling in the Deep》，因為呢首歌係我第1次參加學校歌唱比賽嗰時嘅參賽歌曲，當時為咗唱好首歌，我本身唔鍾意跑步，但都跟同學日日去跑步練氣，比賽完先知自己咁鍾意唱歌。」

她又揀選了男團MIRROR成員柳應廷的《砂之器》，歌曲是講述與母親的關係，她說：「我睇個MV都睇到喊，可以喺音樂會度cover男仔嘅歌都幾有新鮮感，成個騷我預備咗20幾首歌，仲會有part medley，希望歌迷會鍾意。」忙於為音樂會排練的她，對背歌詞覺得沒有難道，不過初出道時試過發台瘟，在大學演唱期間突然發呆，空白一片，她笑說：「好彩下一秒醒覺，接到落去繼續唱，都試過唔記得歌詞，臨時自己作啲詞填落去。」

場地：Hotel Icon唯港薈

形象總監：Janae陳灝而

化妝及髮型：Wingkee Makeup